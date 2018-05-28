В Кремле ответили на вопрос о возможных перестановках губернаторов

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник уделит внимание региональной проблематике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня работает в Москве президент. Очень лаконично вам сообщу, что сегодня президент будет заниматься региональной проблематикой. Каким образом — мы вам будем уже в ближайшее время сообщать. Каких-то деталей пока сейчас не буду преждевременно давать", — сказал Песков журналистам.

В ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что Путин в ближайшее время проведет серию встреч с губернаторами, которые осенью планируют пойти на выборы, Песков сказал: "Я не хочу это комментировать. Следите за нашими сообщениями".

В понедельник глава Якутии Егор Борисов объявил, что принял решение подать в отставку по собственному желанию.