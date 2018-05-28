Лавров начал в Москве переговоры с главой МИД Мозамбика

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Мозамбика Жозе Пашеку начали переговоры в Москве в понедельник.
"Сегодня обсудим дальнейшие шаги по продвижению нашего сотрудничества во всех областях", — заявил Лавров.
В свою очередь глава МИД Мозамбика Жозе Пашеку подчеркнул, что Мапуто стремится к дальнейшему развитию сотрудничества с Москвой.
Оба министра отметили, что переговоры в понедельник являются продолжением встречи 7 марта.
Пашеку также высоко отозвался о российском деловом климате, с которым столкнулся еще в Санкт-Петербурге, где принимал участие в ПМЭФ.
"В нашем багаже мы привезли лозунг "Россия и Мозамбик возвращаются". Возвращаются на ту орбиту, на которую они вступили уже давно, мы хотели бы, чтобы возвращение состоялось вполне и осуществлялось в полном масштабе в торгово-экономической сфере", — заявил Пашеку.