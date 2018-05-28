В Госдуме прокомментировали планы Варшавы разместить военную базу США

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Политика Варшавы ведет к конфронтации вблизи российско-польской границы, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Этот шаг власти объяснили "настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше". Издание утверждает, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для Белого дома".
"На мой взгляд, эта политика руководства страны не стыкуется с мнением жителей Польши. И то, что носит военизированный характер, политика руководства страны, это очевидно. Как раз показателем является, что они не запросили, а готовы выделить два миллиарда долларов для того, чтобы США поставили военную базу", — заявил Швыткин.
Парламентарий подчеркнул, что Россия готова принять меры по укреплению своего оборонного потенциала.
Депутат считает, что вероятность появления на территории Польши военной базы США "достаточно высокая".