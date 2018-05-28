В Госдуме прокомментировали планы Варшавы разместить военную базу США

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Политика Варшавы ведет к конфронтации вблизи российско-польской границы, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее издание Politico со ссылкой на документы Министерства обороны Польши сообщило, что Варшава готова заплатить два миллиарда долларов за создание на польской территории постоянной военной базы США.

Этот шаг власти объяснили "настоятельной необходимостью в постоянной военной дивизии США в Польше". Издание утверждает, что Польша готова "разделить бремя расходов на оборону и сделать решение более рентабельным для Белого дома".

"На мой взгляд, эта политика руководства страны не стыкуется с мнением жителей Польши. И то, что носит военизированный характер, политика руководства страны, это очевидно. Как раз показателем является, что они не запросили, а готовы выделить два миллиарда долларов для того, чтобы США поставили военную базу", — заявил Швыткин.

По его словам, подобные меры угрожают стабильности в регионе.

Парламентарий подчеркнул, что Россия готова принять меры по укреплению своего оборонного потенциала.

Депутат считает, что вероятность появления на территории Польши военной базы США "достаточно высокая".