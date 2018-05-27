Претенденты на пост мэра Москвы оценили решение Собянина избираться

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Оппозиционные претенденты на кресло мэра Москвы по-разному оценили решение действующего градоначальника Сергея Собянина переизбираться: одни его критикуют, другие называют фаворитом.

При этом большинство претендентов рассчитывают преодолеть муниципальный фильтр и составить Собянину конкуренцию.

В субботу Собянин заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах мэра столицы. Он был назначен на пост мэра в 2010 году, а в 2013 году выиграл выборы градоначальника. Объявив о намерении баллотироваться, Собянин сообщил, что чувствует огромную ответственность за происходящие в городе изменения и развернутые стройки.

Зампредседателя "Яблока" Николай Рыбаков сообщил РИА Новости, что партия выдвинет своего кандидата на праймериз. "Мы проводим внутрипартийные праймериз по определению кандидата в мэры Москвы, чтобы выбрать наиболее сильную альтернативу Собянину", — сказал он, пояснив, что партия хочет обеспечить москвичам право на развитие города.

Политик отметил, что два срока — достаточный период, чтобы реализовать свою программу и улучшить жизнь москвичей, добавив, что не согласен со стратегией развития Москвы, которую проводят столичные власти. "Город превратился в одну огромную стройку, а проблемы не исчезли", — считает Рыбаков.

Глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин заявил РИА Новости, что надеется преодолеть муниципальный фильтр и побороться за победу на выборах мэра Москвы. "Я пойду на эти выборы, для того чтобы защищать интересы именно москвичей, считаю, что есть шансы не просто побороться, а победить. Но главная задача, конечно, добиться регистрации и преодолеть муниципальный фильтр", — считает Яшин.

При этом он отметил, что в Москве сложилась традиция конкурентных выборов. "В принципе, в Москве традиция конкурентных выборов более или менее сложилась", — сказал Яшин, выразив надежду на то, что и в этот раз власти не станут блокировать основных конкурентов.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости о том, что намерен участвовать в предстоящей кампании.

При этом глава "Альянса зеленых" Александр Закондырин надеется, что кампания будет проходить при строгом соблюдении законодательства. "Надеюсь, что вся избирательная кампания, а он (Собянин — ред.) является безусловным фаворитом кампании, будет проходить при строгом соблюдении законодательства, будут соблюдены все процедуры, допущены кандидаты до участия в выборах через муниципальный фильтр, поскольку это заградительный барьер", — сказал он РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что в муниципальных образованиях большинство у "Единой России", и нет достаточного количества депутатов, которые могут дать подписи за кандидата. "Надеюсь, что Сергей Семенович (Собянин — ред.), теперь уже как кандидат в мэры, будет заинтересован, чтобы была честная избирательная кампания, равные условия для всех кандидатов", — отметил глава "Альянса зеленых".

Он также выразил надежду, что в результате избирательной кампании будет проведена общегородская дискуссия по ключевым проблемам развития города, среди которых проблема экологии, транспорта, развития социальной сферы, программы реновации. "(И чтобы — ред.) Сергей Семенович принимал в этой дискуссии участие в дебатах непосредственно лично", — резюмировал Закондырин.

Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября.