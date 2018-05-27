Претенденты на пост мэра Москвы оценили решение Собянина избираться

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Оппозиционные претенденты на кресло мэра Москвы по-разному оценили решение действующего градоначальника Сергея Собянина переизбираться: одни его критикуют, другие называют фаворитом.
В субботу Собянин заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах мэра столицы. Он был назначен на пост мэра в 2010 году, а в 2013 году выиграл выборы градоначальника. Объявив о намерении баллотироваться, Собянин сообщил, что чувствует огромную ответственность за происходящие в городе изменения и развернутые стройки.
Зампредседателя "Яблока" Николай Рыбаков сообщил РИА Новости, что партия выдвинет своего кандидата на праймериз. "Мы проводим внутрипартийные праймериз по определению кандидата в мэры Москвы, чтобы выбрать наиболее сильную альтернативу Собянину", — сказал он, пояснив, что партия хочет обеспечить москвичам право на развитие города.
Политик отметил, что два срока — достаточный период, чтобы реализовать свою программу и улучшить жизнь москвичей, добавив, что не согласен со стратегией развития Москвы, которую проводят столичные власти. "Город превратился в одну огромную стройку, а проблемы не исчезли", — считает Рыбаков.
При этом он отметил, что в Москве сложилась традиция конкурентных выборов. "В принципе, в Москве традиция конкурентных выборов более или менее сложилась", — сказал Яшин, выразив надежду на то, что и в этот раз власти не станут блокировать основных конкурентов.
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости о том, что намерен участвовать в предстоящей кампании.
При этом глава "Альянса зеленых" Александр Закондырин надеется, что кампания будет проходить при строгом соблюдении законодательства. "Надеюсь, что вся избирательная кампания, а он (Собянин — ред.) является безусловным фаворитом кампании, будет проходить при строгом соблюдении законодательства, будут соблюдены все процедуры, допущены кандидаты до участия в выборах через муниципальный фильтр, поскольку это заградительный барьер", — сказал он РИА Новости.
Он также выразил надежду, что в результате избирательной кампании будет проведена общегородская дискуссия по ключевым проблемам развития города, среди которых проблема экологии, транспорта, развития социальной сферы, программы реновации. "(И чтобы — ред.) Сергей Семенович принимал в этой дискуссии участие в дебатах непосредственно лично", — резюмировал Закондырин.
Выборные кампании различных уровней традиционно пройдут в РФ в единый день голосования — второе воскресенье сентября.