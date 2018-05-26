Эксперт оценил отношения между Россией и Японией

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Отношения России и Японии в последние годы находятся на подъеме, однако многое зависит от личных связей лидеров двух стран, поэтому необходимо активно выстраивать экономическую базу сотрудничества, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Дмитрий Стрельцов.

В субботу премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили в том числе реализацию проектов в рамках инициатив о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, двусторонние экономические проекты. Был подписан целый ряд документов, в том числе экономического характера. Абэ выразил надежду, что мирное соглашение между двумя странами будет подписано при жизни нынешнего поколения.

"Я полагаю, что данный визит имеет большое значение с точки зрения дальнейшего наполнения наших отношений экономическим содержанием. Именно экономика всегда была слабым звеном. Экономическая база не позволяла двигать их дальше, и то, что сейчас обсуждаются конкретные проекты сотрудничества, которые позволят сделать наши экономики взаимозависимыми и развивать наши отношения на взаимовыгодной основе, говорит о том, что наши отношения находятся на подъеме", — заявил Стрельцов РИА Новости.

Эксперт пояснил, что минусом остается то, что развитие отношений двух стран до некоторой степени зависит от личных отношений их лидеров, поэтому "нужно создавать более фундаментальную основу этих отношений, а этой основой может быть только экономика".

Он также отметил, что визит дал старт перекрестному году России и Японии, что также имеет большое значение для двух стран, поскольку "безусловно, повысит интерес к Японии в России, это тоже позитивный багаж данного визита". "Я думаю, эта динамика будет развиваться в позитивном направлении", — заявил эксперт о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Говоря о мирном договоре, Стрельцов отметил, что обе стороны ставят цель заключить мирный договор, но у них есть различия в понимании, что "должно быть содержанием этого документа".

"Но то, что у нас есть хотя бы понимание необходимости продвижения в этом направлении, тоже создаст определенный вектор в развитии наших отношений. Здесь я тоже настроен оптимистично. Я думаю, договор будет заключен. Может быть, он будет называться не мирный договор, а договор о дружбе и соседстве, то есть некий фундаментальный документ, который заложит юридическую основу под наши отношения, выведет их на новый уровень", — заявил эксперт.

Отвечая на вопрос о сроках, он заявил, что это не принципиально и это сложно прогнозировать, хотя надеется, что "это будет достаточно быстро".

"Но даже если такого договора не будет, я бы не хотел все к нему сводить и все ставить в зависимость от его подписания. Даже если его не будет, при нынешней правовой базе наши отношения вполне могут развиваться в позитивном направлении. Это длительный процесс, совсем необязательно, что он закончится каким-то успехом. Главное — результат. Результат – это позитивное развитие наших отношений в экономике, культуре, гуманитарном сотрудничестве", — добавил он.

Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.