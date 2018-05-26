Путин и Абэ вышли на связь с МКС

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ вышли на связь с Международной космической станцией, на борту которой среди прочих российские и японский космонавты.
Абэ и Путин в субботу провели переговоры в Кремле. После этого в Андреевском зале они через центр управления полетами вышли на связь с Международной космической станцией.
В 2018 году этому международному космическом проекту исполняется 20 лет. Лидеры России и Японии связались с космонавтами, находящимися на борту станции.
Напротив пюпитров с микрофонами в Андреевском зале был расположен огромный экран, где Абэ и Путин видели прямую трансляцию с МКС и в режиме видеоконференции обратились к экипажу станции.