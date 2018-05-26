Путин и Абэ вышли на связь с МКС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи. 26 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи. 26 мая 2018

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министра Японии Синдзо Абэ вышли на связь с Международной космической станцией, на борту которой среди прочих российские и японский космонавты.

В настоящее время на борту МКС экипаж, в составе которого российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американские астронавты Скотт Тингл, Ричард Арнольд, Эндрю Фойстел, а также японский астронавт Норишиге Канаи.

Абэ и Путин в субботу провели переговоры в Кремле. После этого в Андреевском зале они через центр управления полетами вышли на связь с Международной космической станцией.

В 2018 году этому международному космическом проекту исполняется 20 лет. Лидеры России и Японии связались с космонавтами, находящимися на борту станции.

Напротив пюпитров с микрофонами в Андреевском зале был расположен огромный экран, где Абэ и Путин видели прямую трансляцию с МКС и в режиме видеоконференции обратились к экипажу станции.