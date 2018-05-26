Абэ надеется на развитие сотрудничества по Курилам после встречи с Путиным

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны дать новый толчок совместной хозяйственной деятельности на четырех южных Курильских островах, заявил премьер Японии Синдзо Абэ.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ходе визита президента России в Японию в декабре 2016 года лидеры согласовали заявления о начале переговоров по налаживанию на южных Курильских островах совместной хозяйственной деятельности, а также об упрощении процедур осуществления поездок на южные Курилы бывших японских жителей островов для посещения могил предков. Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора.
В конце октября 2017 года для конкретизации пяти проектов совместной хозяйственной деятельности состоялась вторая поездка японской делегации на оспариваемые Токио острова. Более 50 специалистов правительства и бизнеса Японии осмотрели различные объекты вместе с местными жителями. 23 сентября 2017 года на Курилы прилетел первый чартер из Японии с бывшими жителями островов. Ранее для их визитов на южные Курилы использовался морской транспорт. В обменах участвуют не только рядовые граждане, но и ученые-экологи, работники музеев, медики и другие.