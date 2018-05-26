Абэ надеется на развитие сотрудничества по Курилам после встречи с Путиным

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным должны дать новый толчок совместной хозяйственной деятельности на четырех южных Курильских островах, заявил премьер Японии Синдзо Абэ.

"У нас продвигаются конкретные работы по совместной хозяйственной деятельности на четырех островах, и по гуманитарным мерам для бывших жителей островов. Я рассчитываю на дальнейшее продвижение этих усилий, в том числе пользуясь этим диалогом с вами", — заявил Абэ, начиная свою встречу с Путиным.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ходе визита президента России в Японию в декабре 2016 года лидеры согласовали заявления о начале переговоров по налаживанию на южных Курильских островах совместной хозяйственной деятельности, а также об упрощении процедур осуществления поездок на южные Курилы бывших японских жителей островов для посещения могил предков. Речь идет о совместном разведении морепродуктов, выращивании овощей в теплицах, развитии туризма в соответствии с особенностями островов, внедрении ветряных электростанций и о мерах по сокращению объемов мусора.

Первая группа представителей правительства и бизнеса Японии посетила Курилы с 27 июня по 1 июля 2017 года и ознакомилась с территориями и инфраструктурой, связанными с планируемыми японо-российскими проектами в области рыболовства, туризма, медицины, экологии.

В конце октября 2017 года для конкретизации пяти проектов совместной хозяйственной деятельности состоялась вторая поездка японской делегации на оспариваемые Токио острова. Более 50 специалистов правительства и бизнеса Японии осмотрели различные объекты вместе с местными жителями. 23 сентября 2017 года на Курилы прилетел первый чартер из Японии с бывшими жителями островов. Ранее для их визитов на южные Курилы использовался морской транспорт. В обменах участвуют не только рядовые граждане, но и ученые-экологи, работники музеев, медики и другие.