Путин рассказал о целях и задачах нового правительства

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Перед новым составом правительства стоят не просто сложные, а крайне ответственные, принципиально нового уровня цели, заявил президент Владимир Путин на встрече с кабмином.

"От их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее без всякого преувеличения", — сказал он, выразив уверенность, что министры в полной мере осознают и масштаб, и содержание этих задач.

Глава государства отметил, что правительству предстоит максимально быстро разработать планы для выполнения майского указа.

"Эти цели, задачи, их показатели — конкретные, вы сами видели — требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения", — добавил президент.

Для этого, по его мнению, потребуется инициатива, умение находить нестандартные подходы и утверждать современный стиль управления.

Кроме того, добавил Путин, кабмин должен быть примером конструктивного сотрудничества с гражданским обществом и политическими партиями, должен продолжать практику общественного и гражданского контроля.

"Правительство, министерства должны быть настроены на максимальную открытость, на постоянный диалог с людьми, объяснять все свои действия, в этом в значительной степени залог успеха действий правительства. Нужно вовлекать как можно больше граждан в реализацию задач развития, укреплять их стремление вместе добиваться нужных нам целей", — считает он.

При этом президент подчеркнул, что не может быть никаких ссылок на какие-либо обстоятельства, которые помешают выполнить эту работу.

В заключение он пожелал новому правительству сил, энергии, здоровья, "чтобы всем хватило на эту масштабную работу", и успеха.