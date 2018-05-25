Акимов рассказал о бюджете Министерства цифрового развития

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ будет иметь больший бюджет, чем это было раньше у Минкомсвязи, сообщил журналистам вице-премьер правительства России Максим Акимов в кулуарах ПМЭФ-2018.

"Бюджет будет следовать за полномочиями и новыми целями, я думаю, что да", — сказал Акимов, отвечая на вопрос о бюджете нового министерства.

"Я сразу могу сказать, что склейка программы "цифровая экономика" и бюджетного процесса, гармонизация с бюджетным процессом, это важнейшая задача", — добавил вице-премьер.

"В прошлом году они разъехались, не были гармонизированы, навести в этом деле порядок — одна из первых задач министерства", — уточнил Акимов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.