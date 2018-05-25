Кудрин сравнил новое правительство с тигром, который готовится к прыжку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин сравнил новое правительство РФ с тигром, который готовится к прыжку.

"У меня складывается впечатление, что в майском указе президента даны очень амбициозные задачи, а правительство выжидает, как на них ответить…. У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы", — сказал Кудрин в своем выступлении в рамках ПМЭФ.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.