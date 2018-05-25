Гордума Екатеринбурга отменила прямые выборы мэра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Депутаты городской думы Екатеринбурга внесли изменения в устав города, связанные с областным законом об отмене прямых выборов мэра.

По результатам голосования на внеочередном заседании в пятницу депутаты приняли соответствующие поправки в устав Екатеринбурга.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон, 16 апреля он вступил в силу.

Во вторник действующий на тот момент мэр города Евгений Ройзман заявил, что не будет предлагать в повестку думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. После этого мэр объявил о своей отставке. До выборов, которые пройдут в сентябре 2018 года, исполняющим обязанности мэра будет зампредседателя думы Виктор Тестов.

Ранее Ройзман в беседе с РИА Новости раскритиковал губернаторский законопроект и заявил, что одна из причин его внесения – стремление областных властей не допустить его на выборы мэра. Представитель главы области не согласился с ним, отметив, что законопроект "не ограничивает в правах граждан на занятие руководящих должностей в органах местного самоуправления".

В пятницу депутаты городской думы Екатеринбурга по итогам голосования приняли отставку Ройзмана с поста мэра.