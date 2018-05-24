На "зеленых праймериз" проголосовали около 40 тысяч москвичей

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Порядка 40 тысяч москвичей проголосовали на праймериз единого "зелёного кандидата" на выборах мэра столицы, сообщила один из инициаторов проекта, глава Фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова.
"Здесь вы видите 19 наших кандидатов, которые по итогам нашей регистрации участвовали в праймериз… результаты мы можем посмотреть на (слайдах —ред.) презентации", — сказала Шаргатова на пресс-конференции по итогам "зелёных праймериз".
Согласно представленным на слайдах данным, более 37 тысяч человек приняли участие в выборе "зеленого кандидата", проголосовав онлайн на сайте зеленыйкандидат.москва. При этом на организованных оффлайн точках проголосовало более 3 тысяч жителей столицы.
Как пояснили в пресс-службе, каждый житель мог ознакомиться с краткими биографиями и программами участников, а также высказать своё мнение о том, какой должна быть экологическая политика в столице. В основном граждане предлагали сохранить зелёные зоны города, а также разобраться с раздельным сбором отходов.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.