На "зеленых праймериз" проголосовали около 40 тысяч москвичей

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Порядка 40 тысяч москвичей проголосовали на праймериз единого "зелёного кандидата" на выборах мэра столицы, сообщила один из инициаторов проекта, глава Фонда развития местного самоуправления Зоя Шаргатова.

Ранее партия "Альянс зеленых" сообщила, что ее председатель Александр Закондырин набрал наибольшее число голосов в ходе офлайн-голосования по выбору "зеленого" кандидата на пост мэра Москвы. Офлайн-тур "зелёных праймериз" на пост мэра столицы проходил 20 мая во всех округах Москвы на специально оборудованных точках, одновременно проходило онлайн-голосование по процедуре "зелёных праймериз" на сайте зеленыйкандидат.москва.

"Здесь вы видите 19 наших кандидатов, которые по итогам нашей регистрации участвовали в праймериз… результаты мы можем посмотреть на (слайдах —ред.) презентации", — сказала Шаргатова на пресс-конференции по итогам "зелёных праймериз".

Согласно представленным на слайдах данным, более 37 тысяч человек приняли участие в выборе "зеленого кандидата", проголосовав онлайн на сайте зеленыйкандидат.москва. При этом на организованных оффлайн точках проголосовало более 3 тысяч жителей столицы.

По данным партии, среди 19 кандидатов — представители политических партий, муниципальные депутаты округов Москвы, представители общественных организаций, эко-активисты.

Как пояснили в пресс-службе, каждый житель мог ознакомиться с краткими биографиями и программами участников, а также высказать своё мнение о том, какой должна быть экологическая политика в столице. В основном граждане предлагали сохранить зелёные зоны города, а также разобраться с раздельным сбором отходов.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.