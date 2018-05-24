Путин предложил Шувалову возглавить Внешэкономбанк

СТРЕЛЬНА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Путин предложил Игорю Шувалову возглавить ВЭБ.
"Это институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства", — сказал Путин на встрече с Шуваловым.
Экс-глава Внешэкономбанка Сергей Горьков, вероятно, останется в организации. "В отношении Сергея Николаевича тоже есть определенные идеи, но мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе поработали", — добавил президент.
Сообщения о возможном назначении Шувалова вместо Горькова появились в СМИ на прошлой неделе. Авторы публикаций ссылались на анонимные источники.
Горьков возглавлял Внешэкономбанк с 2016 года.
Шувалов работал на посту первого вице-премьера десять лет — с 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса. Кандидат юридических наук, председатель оргкомитета "Гайдаровского форума".