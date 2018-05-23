Путин призвал "Единую Россию" активнее решать проблемы граждан

СТРЕЛЬНА (Петербург), 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" в рамках подготовки к думским выборам-2021 активнее решать проблемы граждан, сделав это направление приоритетом.

"Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в Госдуму — это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которых ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет нацелена вся партийная структура", — сказал Путин на встрече с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком в среду.

Турчак сообщил президенту о работе, которую партия проводит по подготовке к сентябрьской избирательной кампании в регионах. Он напомнил, что в сентябре пройдут выборы разного уровня в 42 регионах, "предстоит распределить более 1200 мандатов". Затем, по его словам, партия начнет готовиться к думской избирательной кампании 2021 года.