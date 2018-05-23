В Госдуме предложили отнести охотничий лук к холодному оружию

Колчан со стрелами одного из спортсменов в соревнованиях по стрельбе из лука. Архивное фото

Колчан со стрелами одного из спортсменов в соревнованиях по стрельбе из лука. Архивное фото

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" Эрнест Валеев и Владислав Резник внесли в ГД законопроект, которым предлагается отнести охотничий лук к холодному оружию, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Концепцией законопроекта является законодательное регулирование возможности использования в охоте луков как холодного метательного оружия", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечают авторы, действующее правовое положение луков как холодного метательного оружия ограничивает рамки его использования лишь в целях занятий спортом — при обязательном соблюдении требования его хранения на спортивном объекте. Кроме того, статья федерального закона "Об оружии" устанавливает запрет на хранение и использование метательного оружия в других целях.

Право приобретать охотничьи луки предлагается предоставить гражданам РФ, у которых есть охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. При этом предлагается закрепить безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с последующей регистрацией в Росгвардии в двухнедельный срок.

"Законопроектом предлагается установить правовой режим оборота охотничьих луков, фактически аналогичный правилам оборота охотничьего огнестрельного оружия, что обеспечивает контроль за оборотом охотничьих луков с момента их продажи", — говорится в документе.

Как отмечается, на владельцев охотничьих луков будут распространяться все требования об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, прохождении подготовки для изучения правил безопасного обращения с оружием, хранении охотничьего оружия в условиях, обеспечивающих его сохранность и исключающих доступ к нему посторонних лиц.