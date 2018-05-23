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Политика

В Госдуме предложили отнести охотничий лук к холодному оружию

19:0023.05.2018
(обновлено: 19:02 23.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкКолчан со стрелами одного из спортсменов в соревнованиях по стрельбе из лука. Архивное фотоКолчан со стрелами одного из спортсменов в соревнованиях по стрельбе из лука. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" Эрнест Валеев и Владислав Резник внесли в ГД законопроект, которым предлагается отнести охотничий лук к холодному оружию, следует из базы данных нижней палаты парламента.

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© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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"Концепцией законопроекта является законодательное регулирование возможности использования в охоте луков как холодного метательного оружия", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечают авторы, действующее правовое положение луков как холодного метательного оружия ограничивает рамки его использования лишь в целях занятий спортом — при обязательном соблюдении требования его хранения на спортивном объекте. Кроме того, статья федерального закона "Об оружии" устанавливает запрет на хранение и использование метательного оружия в других целях.

Право приобретать охотничьи луки предлагается предоставить гражданам РФ, у которых есть охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. При этом предлагается закрепить безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с последующей регистрацией в Росгвардии в двухнедельный срок.

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© Фото : Public Domain
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"Законопроектом предлагается установить правовой режим оборота охотничьих луков, фактически аналогичный правилам оборота охотничьего огнестрельного оружия, что обеспечивает контроль за оборотом охотничьих луков с момента их продажи", — говорится в документе.

Как отмечается, на владельцев охотничьих луков будут распространяться все требования об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, прохождении подготовки для изучения правил безопасного обращения с оружием, хранении охотничьего оружия в условиях, обеспечивающих его сохранность и исключающих доступ к нему посторонних лиц.

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