Ушаков сообщил о возможных переговорах Путина и Абэ по мирному договору

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Ожидается, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Премьер Японии 25-26 мая посетит РФ с официальным визитом по приглашению Путина. Абэ в качестве почетного гостя примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

"Ожидается, что в ходе переговоров состоится обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора", — сказал Ушаков.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.