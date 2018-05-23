Путин и Макрон планируют обсудить Украину, Сирию, Ливию и СВПД

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на встрече планируют обсудить ситуацию на юго-востоке Украины, перспективы разрешения кризисов в Сирии и Ливии, проблематику ближневосточного урегулирования и перспективы Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В ходе переговоров Путина с Макроном запланирован обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, включая ситуацию на юго-востоке Украины, перспективы разрешения кризисов в Сирии и Ливии, проблематику ближневосточного урегулирования", — сказал Ушаков.

"Имеется в виду обсудить перспективы сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы после одностороннего выхода из него США", — добавил он.