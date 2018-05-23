Миграционные законы препятствуют реализации майского указа, считает депутат

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил, что положение майского указа президента о привлечении в университеты и научные организации иностранных студентов потребует серьёзных изменений в миграционном законодательстве, так как оно "максимально препятствует" решению этой задачи.
Президент РФ Владимир Путин 7 мая подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нем, в частности, говорится о разработке национальных проектов в сфере образования и науки до 2024 года. К этому времени правительству необходимо, в частности, обеспечить вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования и увеличить не менее чем в два раза число иностранных учащихся в российских вузах.
"Положение указа об увеличении не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, по трудоустройству лучших из них потребует очень серьёзных изменений в огромном количестве законов. Реализации этого пункта прямо мешают очень многие положения — например, закон о трудовом положении иностранных граждан в России, о порядке въезда и выезда, об организационном учете иностранных граждан. Наше миграционное законодательство максимально препятствует решению тех задач, которые ставятся в указе президента в области образования", — сказал Никонов.
Он отметил, что то же верно и касательно привлечения иностранцев в науку. "Все делается для того, чтобы не брали на работу иностранных учащихся, с учителями ещё большая проблема — я о практике приглашения иностранных учителей в образовательные организации", — добавил Никонов.
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