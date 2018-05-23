В Госдуме изучат предложения правозащитников о кодексе этики для депутатов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Госдуме изучат предложения общественных организаций, направивших в нижнюю палату парламента предложения разработать и ввести кодекс этики для депутатов, когда они поступят, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета ГД по контролю и регламенту Михаил Романов.

Ранее в "Трансперенси Интернешнл — Россия" сообщили, что ряд общественных организаций направил обращение в комитет по контролю и регламенту Госдумы с призывом принять кодекс депутатской этики с положением о недопустимости любых действий или посягательств на действия сексуального характера в отношении граждан, с которыми депутат общается в служебном качестве. В письме, направленном в среду председателю комитета ГД, организации ссылаются на то, что "Государственная дума до сих пор не приняла кодекс депутатской этики, хотя соответствующие рекомендации содержатся в Конвенции ООН против коррупции (ст. 8), которую Россия ратифицировала в 2006 году".

"Если направили, то обязательно поступит, и будем изучать уже вопрос", — ответил Романов на вопрос о том, получил ли уже комитет обращение "Трансперенси Интернешнл — Россия".

Депутат считает, что кодекс этики депутатов может быть принят в Госдуме, однако вопрос о сексуальных домогательствах необходимо решать не в рамках внутренних документов палаты, а в рамках УК РФ.

"На слух кодекс этики ничего кроме положительных эмоций не вызывает, надо почитать, что конкретно предлагает "Трансперенси", на чем акцент сделать. Такой документ, я считаю, что может быть принят", — сказал Романов.

Политик также подчеркнул, что в вопросе сексуальных домогательств необходимо работать с Уголовным кодексом, а не с внутренними документами Госдумы.

"То есть если какие-то вещи не конкретизированы в нашей стране в части сексуальных домогательств, надо работать в рамках действующего законодательства, чтобы под них подпадали не только депутаты, а все граждане РФ в части ответственности", — пояснил он.

В марте телеканал RT сообщил, что моральный кодекс для депутатов может быть принят в России. Кодекс будет носить рекомендательный характер. Отечественным парламентариям и членам их семей предлагают отказаться от частных перелётов бизнес-классом, демонстрации роскоши и отдыха за пределами страны. Также в документе будет уделено внимание навязчивым ухаживаниям на работе и во время деловых встреч. При этом член комиссии ГД по вопросам депутатской этики Владимир Поздняков (КПРФ) заявлял тогда, что до принятия морального кодекса депутата очень длинная дорога. Депутат отмечал, что это очень сложный юридический и нравственный момент. Парламентарий подчеркивал, что такой кодекс нужен, потому что поведение человека и его состояние — это вещь сложная.