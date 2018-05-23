МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова надеется, что после отставки главы Мособлизбиркома Ирины Коноваловой еще как минимум в двух регионах главы избирательных комиссий сами оценят свои возможности и примут ответственное решение — уйдут в отставку по собственному желанию.

В минувший четверг Мособлдума приняла отставку Ирины Коноваловой с поста председателя Мособлизбиркома по ее личной просьбе.

"Я благодарю Ирину Анатольевну Коновалову, которая объективно оценила свои возможности, взвесила все "за" и "против" и приняла такое ответственное решение. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас еще не менее двух коллег точно так же оценят свои возможности — в двух регионах, и поступят таким же образом, совершенно ответственно", — заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду.