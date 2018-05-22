Парламентарии высказались за развитие сотрудничества России и Словакии

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российские сенаторы и депутаты Национального совета Словакии высказались за развитие сотрудничества между странами, в том числе по парламентской линии.

В ходе состоявшейся во вторник видеоконференции между группами дружбы парламентариев РФ и Словакии обсуждалось также взаимодействие в сфере здравоохранения, развитие межрегионального и межкультурного сотрудничества, в том числе туризма и транспортного сообщения.

В июне этого года в Москве состоится вторая встреча городов-побратимов и породненных городов России и Словакии. Шла речь и о подготовке Международной фармацевтической конференции. Планируется, что она пройдет в Братиславе в конце октября — начале ноября текущего года.

Руководитель российской группы дружбы, зампредседателя комитета СФ по экономической политике Вячеслав Тимченко подчеркнул "важность развития двусторонних отношений между Россией и Словакией на всех уровнях, в том числе в рамках межпарламентского диалога".

В связи с этим сенатор указал на актуальность развития российско-словацкого торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области продвижения туризма и в сфере здравоохранения. "Это поможет дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества двух стран", — уверен парламентарий.

"Мы крайне заинтересованы в необходимости продвижения подобных форматов межпарламентского сотрудничества", — подчеркнул Тимченко в ходе видеоконференции.

Глава группы дружбы парламента Словакии, председатель комитета Национального совета по образованию, молодежи, науке и спорту Любомир Петрак в свою очередь поприветствовал российских коллег и высказался "за укрепление российско-словацкого межпарламентского диалога".

Чрезвычайный и полномочный посол России в Словакии Алексей Федоров отметил, что в настоящее время российско-словацкие отношения "развиваются благополучно, в том числе в рамках политического диалога и межпарламентского взаимодействия".

Чрезвычайный и полномочный посол Словацкой Республики в России Петер Припутен согласился, что традиционно межпарламентские связи "играют особую роль в развитии и укреплении двусторонних отношений между Россией и Словакией".