Медведев пообещал членам правительства, что работы будет много

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на первом заседании правительства в новом составе заверил кабмин, что работы будет много, она будет непростой, но важной и интересной.

"Сегодня у нас с вами первое заседание правительства в новом составе. Правда, со многими из присутствующих здесь, сидящих за этим столом, мы встречались, работали на протяжении шести лет", — сказал Медведев во вторник на заседании нового кабмина.

Для тех, кто работал и в прошлом составе правительства, такие заседания стали уже привычной частью работы, продолжил он.

"Тем, кто только приступает к исполнению своих обязанностей, я, естественно, желаю включиться как можно быстрее. Могу пообещать, что работы будет много и она будет непростой. Но, вместе с тем, эта работа важная и интересная", — подчеркнул премьер.

По его словам, впереди много масштабных проектов и задачи, которые поставлены президентом, правительство обязано исполнять. "От этого будет зависеть, практически, как будет развиваться наша страна. Надеюсь, что мы все вместе с вами добьемся хороших результатов", — заявил Медведев.