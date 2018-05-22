Медведев призвал правительство "равномернее осваивать бюджет"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратил внимание членов нового кабмина на необходимость исправлять ситуацию, когда значительная часть бюджетных средств начинает использоваться только ближе к концу года.
Однако, указал он, треть всех средств начали осваивать только ближе к концу года. "Как обычно, значительная часть денег начинает использоваться ближе к концу года. В четвертом квартале прошлого года была израсходована почти треть бюджетных средств", — отметил премьер.
С призывом равномернее в течение года осваивать средства бюджета Медведев неоднократно обращался и к членам предыдущего кабмина. Регулярно указывает на эту проблему и министр финансов Антон Силуанов, который в новом правительстве стал одновременно и первым вице-премьером.