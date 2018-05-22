Медведев призвал правительство "равномернее осваивать бюджет"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обратил внимание членов нового кабмина на необходимость исправлять ситуацию, когда значительная часть бюджетных средств начинает использоваться только ближе к концу года.

"Кассовое исполнение бюджета. Момент технический, но важный. В целом в прошлом году расходы федерального бюджета исполнены на достаточно высоком уровне — 96,5%", — сказал Медведев на заседании правительства, говоря об исполнении бюджета за 2017 год.

Однако, указал он, треть всех средств начали осваивать только ближе к концу года. "Как обычно, значительная часть денег начинает использоваться ближе к концу года. В четвертом квартале прошлого года была израсходована почти треть бюджетных средств", — отметил премьер.

"Ситуация по сравнению с предыдущим периодом стала лучше, но она, конечно, не является идеальной. На это еще раз хочу обратить внимание всех присутствующих министров", — сказал глава правительства.

С призывом равномернее в течение года осваивать средства бюджета Медведев неоднократно обращался и к членам предыдущего кабмина. Регулярно указывает на эту проблему и министр финансов Антон Силуанов, который в новом правительстве стал одновременно и первым вице-премьером.