Никакой изоляции России в G20 нет, заявили в МИД

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая — РИА Новости. Никакой изоляции России в ходе министерской встречи G20 в Буэнос-Айресе не было, многие страны высказали желание развивать взаимные контакты и сотрудничество, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, возглавивший российскую делегацию.

По его словам, в связи с отменой визита министра иностранных дел РФ в Латинскую Америку те двусторонние контакты, которые были запланированы с целым рядом крупных стран, к сожалению, были отменены.

Тем не менее, в ходе министерской встречи были короткие контакты с целым рядом стран. Эти страны "напоминали нам, что они рядом с нами, что они хотят сотрудничать с нами, что будут развивать взаимные контакты".

"Никакого ощущения изоляции России, как иногда любят подавать наши недруги, у меня не было — ни в общении с западными коллегами, ни в общении с другими коллегами по "двадцатке", — сказал Панкин.

На завершившейся министерской встрече не ставилась цель прийти к единому знаменателю, сказал замминистра. "Некоторые страны пытались акцентировать не те вещи, которые должны объединять в борьбе с серьезными глобальными вызовами, а пытались опять вспоминать сюжеты про химические атаки в Солсбери и связывали их с химическими атаками в Сирии", — сказал замминистра.

Но, по его словам, это был, скорее, "голос меньшинства".