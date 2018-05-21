Лавров рассказал об итогах встречи Путина и Моди

СОЧИ, 21 мая — РИА Новости. Начало переговоров по созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией запланировано на осень, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди в Сочи.

"Теперь уже на осень запланировано начало переговоров по созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом и Индией", — сказал Лавров, отметив, что в ходе переговоров стороны с удовлетворением отметили завершение формальностей в контактах между Индией и ЕАЭС.

По словам главы МИД РФ, эти процессы органично сопрягаются с тем, что происходит в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с отношениями, которые развиваются между нашими странами и членами АСЕАН.

"Этот большой евразийский проект, как его в свое время обозначил президент РФ Путин, он идет от жизни, он не захлопывает дверь ни перед кем и открыт для всех стран, которые на этом огромном геополитическом пространстве могут взаимовыгодно, взаимополезно друг с другом сотрудничать", — заключил министр.