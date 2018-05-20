В Египте прокомментировали сохранение постов Лавровым и Шойгу

КАИР, 20 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Продолжение работы в новом правительстве России министров из предыдущего состава кабинета, в частности глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, свидетельствует о преемственности внешнеполитического курса России, что отвечает интересам стран Ближнего Востока, считает бывший помощник министра иностранных дел Египта Ашраф Акль.
"Сохранение в новом российском правительстве предыдущих глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу свидетельствует о продолжении внешнеполитического курса и защиты интересов России за рубежом, продолжении политики России на Ближнем Востоке по укреплению российских интересов, урегулированию региональных кризисов, в частности, в Сирии", — сказал Акль РИА Новости.
Он также напомнил про недавние российско-египетские переговоры в формате "2+2" в Москве, в которых приняли участие главы МИД и Минобороны двух стран. "Все это подтверждает, что Россия, оставаясь важнейшим игроком на международной арене, продолжит играть особую, важную роль на Ближнем Востоке и в новый президентский срок Владимира Путина", — сказал Акль.
Персональный состав нового российского кабинета министров стал известен в минувшую пятницу: премьер Дмитрий Медведев озвучил предложения на встрече с Путиным, позже глава государства подписал соответствующие указы.