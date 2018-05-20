В Египте прокомментировали сохранение постов Лавровым и Шойгу

КАИР, 20 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова. Продолжение работы в новом правительстве России министров из предыдущего состава кабинета, в частности глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, свидетельствует о преемственности внешнеполитического курса России, что отвечает интересам стран Ближнего Востока, считает бывший помощник министра иностранных дел Египта Ашраф Акль.

Эксперт подчеркнул, что оба министра все предыдущие годы способствовали укреплению позиций России в мире, эффективно отстаивали интересы российского государства.

"Сохранение в новом российском правительстве предыдущих глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу свидетельствует о продолжении внешнеполитического курса и защиты интересов России за рубежом, продолжении политики России на Ближнем Востоке по укреплению российских интересов, урегулированию региональных кризисов, в частности, в Сирии", — сказал Акль РИА Новости.

По его словам, подтверждением этих слов являются недавние переговоры президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Аасада в Сочи. "Путин подтвердил, что роль России в политическом урегулировании в Сирии сохранится", — сказал собеседник агентства.

Он также напомнил про недавние российско-египетские переговоры в формате "2+2" в Москве, в которых приняли участие главы МИД и Минобороны двух стран. "Все это подтверждает, что Россия, оставаясь важнейшим игроком на международной арене, продолжит играть особую, важную роль на Ближнем Востоке и в новый президентский срок Владимира Путина", — сказал Акль.

Персональный состав нового российского кабинета министров стал известен в минувшую пятницу: премьер Дмитрий Медведев озвучил предложения на встрече с Путиным, позже глава государства подписал соответствующие указы.