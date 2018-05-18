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Политика

Путин подписал указ о назначении новых министров и вице-премьеров

Сюжет:
Формирование нового состава правительства (333)
18:3718.05.2018
(обновлено: 18:43 18.05.2018)
0612016
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗдание Дома правительства России. Архивное фотоЗдание Дома правительства России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров и министров. Некоторые члены кабинета министров сохранили свои должности, но есть в правительстве и новички.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Тексты указов президента опубликованы на сайте Кремля. 

Глава государства подписал эти документы по итогам встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который представил предложения по новому составу кабмина.

Вице-премьеры

В новом составе правительства будет 10 вице-премьеров. Первым вице-премьером стал Антон Силуанов. Он будет курировать финансово-экономический блок, а кроме того, он сохранил за собой пост министра финансов.  

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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За социальный блок будет отвечать Татьяна Голикова, за сельское хозяйство — Алексей Гордеев, за промышленность и энергетику — Дмитрий Козак, за оборонно-промышленный комплекс — Юрий Борисов, за строительство — Виталий Мутко, за цифровую экономику, транспорт и связь — Максим Акимов, за культуру и спорт — Ольга Голодец.

Юрий Трутнев остался вице-премьером — постпредом в Дальневосточном федеральном округе. Еще одним вице-премьером стал Константин Чуйченко — он будет руководителем аппарата правительства.

Министры

Большинство министров сохранили посты, но среди них есть и девять новичков.

Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Во главе своих ведомств остались Сергей Лавров (МИД), Сергей Шойгу (Минобороны), Александр Коновалов (Минюст), Владимир Мединский (Минкультуры), Владимир Колокольцев (МВД), Вероника Скворцова (Минздрав), Александр Новак (Минэнерго), Максим Орешкин (Минэкономразвития), Денис Мантуров (Минпромторг), Максим Топилин (Минтруд) и Павел Колобков (Минспорт).

Ольга Васильева после разделения Министерства образования и науки осталась министром просвещения, а  Министерство науки и высшего образования возглавил Михаил Котюков.

Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства, Владимир Якушев — министром строительства и ЖКХ. Пост главы МЧС занял Евгений Зиничев.

Дмитрий Кобылкин возглавил Минприроды, Евгений Дитрих — Министерство транспорта, Александр Козлов — Минвостокразвития, Сергей Чеботарев — Министерство по делам Северного Кавказа. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Константин Носков.

Новый состав кабинета министров уже опубликовали на сайте правительства.

"Люди известные"

Глава государства одобрил предложения Медведева, отметив, что они с премьером с утра уже предварительно обсудили все кандидатуры.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя", — сказал Путин.

"Нужно будет оперативно решить вопросы, я вас прошу тоже к этому подключиться, по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы", — добавил он.

"Хорошо, обязательно это сделаем. В ближайшее время представим всех новых министров коллективам их министерств", — ответил на это Медведев.

Что думают депутаты

Новый состав правительства прокомментировали в Госдуме. По словам первого замглавы фракции "Единой России" Адальби Шхагошев, в кабмине собрана профессиональная команда, которая должна работать на развитие и прорыв в экономике России.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"В новом правительстве персоналии подбирались под серьезные задачи, непростые, но выполнимые, обозначенные президентом в майских указах и послании Федеральному Собранию. <…> Это амбициозные цели, которые потребуют дополнительных восьми триллионов рублей, но такие расходы вполне оправданы, поскольку будут работать в итоге на улучшения в социально-экономической сфере", — сказал депутат РИА Новости.

Он подчеркнул, что у Госдумы и правительства выработана эффективная схема взаимодействия, которая позволит качественно реализовать имеющиеся задачи.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ожидал большего обновления.

"В целом только 12 новых и 19 старых министров. Хотелось бы обновление на 70-80%. Например, министр Лавров мог бы уступить место молодому дипломату. Скажем, заму постпреда России в Совбезе ООН Сафронкову, который показал, что такое жесткая дипломатия. Нам такая сейчас и нужна", — сказал он.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Число вице-премьеров, по мнению Жириновского, слишком велико.

"Должен быть только один. Остальные — только дублируют функции. Как им работать? Рядовые министры подчиняются сразу и вице-премьеру, и премьеру, и администрации президента. Зачем, например, сразу два куратора Дальнего Востока? Должен быть один начальник Дальнего Востока", — считает лидер ЛДПР.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов новое правительство раскритиковал. По его мнению, министры, вошедшие в состав финансово-экономического блока, не предлагают ничего нового для развития экономики и наполнения бюджета.

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Бюджет 15 триллионов рублей, как сейчас, — это бюджет стагнации и дальнейшего ослабления страны", — считает он.

Однако глава КПРФ положительно оценил сохранение министерских кресел за главой МИД Сергеем Лавровым, главой Минобороны Сергеем Шойгу и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. 

"Это опытные люди, которые знают ситуацию, которые не раз отчитывались в Думе, которые уверенно проводят политику страны по укреплению ее международной позиции и безопасности", — заявил Зюганов.

Новый кабинет в Доме правительства НЕ ТРОГАТЬ!
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Новый кабинет в Доме Правительства
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