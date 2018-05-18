Путин подписал указ о назначении новых министров и вице-премьеров

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указы о назначении новых вице-премьеров и министров. Некоторые члены кабинета министров сохранили свои должности, но есть в правительстве и новички.
Глава государства подписал эти документы по итогам встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который представил предложения по новому составу кабмина.
Вице-премьеры
В новом составе правительства будет 10 вице-премьеров. Первым вице-премьером стал Антон Силуанов. Он будет курировать финансово-экономический блок, а кроме того, он сохранил за собой пост министра финансов.
Юрий Трутнев остался вице-премьером — постпредом в Дальневосточном федеральном округе. Еще одним вице-премьером стал Константин Чуйченко — он будет руководителем аппарата правительства.
Министры
Большинство министров сохранили посты, но среди них есть и девять новичков.
Ольга Васильева после разделения Министерства образования и науки осталась министром просвещения, а Министерство науки и высшего образования возглавил Михаил Котюков.
Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства, Владимир Якушев — министром строительства и ЖКХ. Пост главы МЧС занял Евгений Зиничев.
Дмитрий Кобылкин возглавил Минприроды, Евгений Дитрих — Министерство транспорта, Александр Козлов — Минвостокразвития, Сергей Чеботарев — Министерство по делам Северного Кавказа. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Константин Носков.
Новый состав кабинета министров уже опубликовали на сайте правительства.
"Люди известные"
Глава государства одобрил предложения Медведева, отметив, что они с премьером с утра уже предварительно обсудили все кандидатуры.
"Нужно будет оперативно решить вопросы, я вас прошу тоже к этому подключиться, по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы", — добавил он.
"Хорошо, обязательно это сделаем. В ближайшее время представим всех новых министров коллективам их министерств", — ответил на это Медведев.
Что думают депутаты
Новый состав правительства прокомментировали в Госдуме. По словам первого замглавы фракции "Единой России" Адальби Шхагошев, в кабмине собрана профессиональная команда, которая должна работать на развитие и прорыв в экономике России.
Он подчеркнул, что у Госдумы и правительства выработана эффективная схема взаимодействия, которая позволит качественно реализовать имеющиеся задачи.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ожидал большего обновления.
"В целом только 12 новых и 19 старых министров. Хотелось бы обновление на 70-80%. Например, министр Лавров мог бы уступить место молодому дипломату. Скажем, заму постпреда России в Совбезе ООН Сафронкову, который показал, что такое жесткая дипломатия. Нам такая сейчас и нужна", — сказал он.
"Должен быть только один. Остальные — только дублируют функции. Как им работать? Рядовые министры подчиняются сразу и вице-премьеру, и премьеру, и администрации президента. Зачем, например, сразу два куратора Дальнего Востока? Должен быть один начальник Дальнего Востока", — считает лидер ЛДПР.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов новое правительство раскритиковал. По его мнению, министры, вошедшие в состав финансово-экономического блока, не предлагают ничего нового для развития экономики и наполнения бюджета.
Однако глава КПРФ положительно оценил сохранение министерских кресел за главой МИД Сергеем Лавровым, главой Минобороны Сергеем Шойгу и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.
"Это опытные люди, которые знают ситуацию, которые не раз отчитывались в Думе, которые уверенно проводят политику страны по укреплению ее международной позиции и безопасности", — заявил Зюганов.