Стало известно, кто не войдет в состав нового правительства

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Александр Ткачев, Михаил Мень, Николай Никифоров, Владимир Пучков, Александр Хлопонин, Сергей Донской, Максим Соколов, Александр Галушка, Лев Кузнецов, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Михаил Абызов не войдут в состав нового кабмина в должностях вице-премьеров и министров.

Премьер Дмитрий Медведев в пятницу озвучил кандидатуры на министерские посты на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Также были озвучены кандидатуры на посты вице-премьеров.

Ткачев занимал пост главы министерства сельского хозяйства, Мень — министерства строительства и ЖКХ, Никифоров – Минсвязи, Пучков был главой МЧС, Донской — Минприроды, Соколов — Минтранспорта, Абызов — министром по вопросам Открытого правительства, Кузнецов — министром по развитию Северного Кавказа, Галушка — по развитию Дальнего Востока.

Хлопонин, Рогозин, Шувалов и Дворкович занимали посты вице-премьеров.