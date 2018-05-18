Парламент Чечни объяснил идею увеличить число президентских сроков

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. архивное фото

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В парламенте Чечни объяснили идею увеличить число президентских сроков.

Сегодня чеченский парламент внес в Госдуму поправки к Конституции, согласно которым предлагается увеличить число максимально возможных занимаемых президентских сроков для одного и того же лица до трех подряд.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, это нужно, чтобы сохранить в России достигнутую социально-экономическую стабильность. Также утверждается, что из-за сложной внешней политической обстановки в России нужно сохранить преемственность власти.

По мнению авторов законопроекта, данная поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность россиянам самим определить будущее страны.

В Совете Федерации эту инициативу не поддержали.

"Нельзя каждый раз менять конституцию, когда этого захочется, недопустимо. Мы приняли основной закон и должны ему соответствовать", — заявила сенатор Елена Афанасьева.

По ее словам, президент Владимир Путин также высказывался против таких изменений.