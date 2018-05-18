В СФ не поддержали идею продлить полномочия президента до трех сроков

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Совете Федерации не поддержали идею увеличить до трех число сроков, в течение которых один человек может занимать пост президента России.

Сегодня парламент Чечни внес в Госдуму законопроект с соответствующими поправками к конституции. Свою инициативу депутаты объясняют необходимостью сохранить преемственность государственной власти на фоне сложной внешнеполитической обстановки.

"Я не вижу необходимости внесения таких изменений. Нельзя каждый раз менять конституцию, когда этого захочется, недопустимо. Мы приняли основной закон и должны ему соответствовать", — заявила РИА Новости зампред комитета верхней палаты по конституционному законодательству Елена Афанасьева.

Она напомнила, что президент Владимир Путин также высказывался против таких изменений.

"Если же депутаты парламента Чечни считают такие изменения жизненно необходимыми, пусть инициируют всенародный референдум", — добавила сенатор.