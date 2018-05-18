МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к конституции РФ, согласно которым нельзя занимать должность президента РФ более трёх сроков подряд, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской̆ Федерации более трех сроков подряд", — говорится в предлагаемых поправках.

Согласно действующей конституции, один и тот же человек может занимать должность главы государства не более двух шестилетних сроков подряд.