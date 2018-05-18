Опрос показал, сколько россиян проголосовали бы за Путина в это воскресенье

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина по состоянию на середину мая составил 63%, немного снизившись с конца апреля, показал опрос Фонда "Общественное мнение".
Электоральный рейтинг Павла Грудинина, бывшего кандидатом от КПРФ на прошедших в марте президентских выборах, на протяжении апреля был достаточно стабилен и в середине мая так же составляет 9%.
За кандидата от ЛДПР на прошедших выборах — Владимира Жириновского — готовы были бы вновь проголосовать 6% респондентов. Аналогичные показатели его рейтинга были и в апреле.
А вот остальные экс-кандидаты, в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье, набрали бы, по данным ФОМ, 0% голосов избирателей. Еще 1% россиян сообщили, что пришли бы на выборы и испортили бюллетень, а 10% вообще не пошли бы голосовать.
ФОМ провел опрос 12–13 мая среди 3 тысяч респондентов в 207 населенных пунктах 73 регионов России.