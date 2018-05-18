Источник назвал возможных кандидатов на пост главы Минприроды

Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото

Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Минприроды Сергей Донской, скорее всего, не войдет в новое правительство, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, на этом посту его сменит или губернатор Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова, или губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин.

В пресс-службе Кобылкина отказались комментировать возможное назначение на пост главы Минприроды. Его пресс-секретарь Наталья Хлопунова заявила, что губернатор Ямала продолжает исполнять свои обязанности, рабочие поездки в Москву не планируются.

Кобылкин возглавляет ЯНАО с марта 2010 года.

Новое правительство



Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев представит Владимиру Путину свои предложения по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров, а также по штатной численности аппарата кабмина.

Во вторник Путин подписал указ о структуре нового правительства, которую представил Медведев.

Так, Минобрнауки разделят на два отдельных министерства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет заниматься вопросами школ и среднего специального образования, второе — научными учреждениями и развитием науки в целом. Кроме того, будет упразднено Федеральное агентство научных организаций. Росмолодежь и Рособрнадзор перейдут от Минобрнауки в прямое подчинение правительству.

Торгпредства передадут от Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли. Это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных предприятий и технологического экспорта за границей.

Минкомсвязь преобразуют в Министерство цифрового развития. По мнению премьера, это поможет реализовать цифровую повестку дня, о которой говорил президент в послании и новом майском указе.

Также появится должность первого вице-премьера — министра финансов. Новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.