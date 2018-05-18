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Политика

Жена Кирилла Вышинского: разгромленная квартира — ни денег, ни документов

Сюжет:
Задержание главы портала РИА Новости Украина (118)
08:0018.05.2018
(обновлено: 08:01 18.05.2018)
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© AFP 2018 / Genya SavilovАрестованный Кирилл Вышинский после заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018Арестованный Кирилл Вышинский после заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Татьяна Меликян. В четверг, 17 мая, Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его оставили под стражей на 60 дней. Журналиста подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, утром 15 мая. Обыск продолжался восемь часов. Параллельно велись обыски в квартирах нескольких журналистов. Руководителя портала Кирилла Вышинского арестовали и этапировали в Херсон. Сам он считает возбужденное против него дело давлением на свободу слова. "То, как проходили следственные действия, и то, что происходило параллельно со следственными действиями, свидетельствовало о том, что все было расписано заранее", — заявил он на суде.

Супруга Вышинского Ирина вернулась в Киев из Москвы 16 мая, однако ей так и не удалось связаться с мужем. Особую обеспокоенность у нее вызывало то, что Кириллу не передавали необходимые лекарства. РИА Новости связалось с Ириной и задало ей несколько вопросов.

— Вы говорили о плохом самочувствии Кирилла. Удалось передать ему лекарства?

— Удалось, но только после того, как адвокат предъявил все необходимые документы, связанные с его здоровьем.

— До этого два дня ему вообще не предоставляли медикаменты?

Кирилл Вышинский в суде. 17 мая 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
Защита Вышинского опротестует решение херсонского суда

— Нет, конечно. Не хотелось бы говорить, какие именно у Кирилла проблемы со здоровьем. У него была операция, и с этим связан определенный режим лечения и питания. Врачи рекомендовали не нервничать.

— Что сейчас практически невыполнимо. Вы смогли с ним лично пообщаться?

— Нет. Телефон у него отобрали. Я пыталась позвонить: гудки идут, но трубку не берет.

— В вашей киевской квартире прошел обыск. Понятно, что искали?

— Обыск проводился не при мне, я пришла в уже разгромленную квартиру, где все было перевернуто вверх дном. Не нашла ни денег, ни документов. Кроме того, обыскали квартиру родителей Кирилла. Они живут в Днепропетровске. Точнее, теперь этот город просто Днепром называется.

— У вас в квартире хранились наличные?

— Да, наличные деньги, крупная сумма пропала. И документов вообще никаких нет.

© AFP 2018 / Genya SavilovКирилл Вышинский во время заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018 года
© AFP 2018 / Genya Savilov
Кирилл Вышинский во время заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018 года

— Российские госнаграды действительно были у Кирилла, в том числе медаль "За присоединение Крыма"?

— Мне никто ничего не показывал, мы с мужем об этом не разговаривали.

— Было бы странно их хранить в киевской квартире…

—  Я не знаю ничего об этом.

— Вы всю информацию получаете от адвоката?

— Не я нанимала этого адвоката, но мы с ним в постоянной переписке. Про то, какие обвинения предъявляют Кириллу, я узнала из интернета. Меня никто ни о чем не уведомлял из представителей власти.

— Каков план ваших дальнейших действий: что делать завтра, послезавтра?

Журналист Кирилл Вышинский. Архивное фото
© Фото : страница Кирилла Вышинского в Facebook
Госдума потребовала от Киева освободить Вышинского

— Пока никакого плана, сижу, жду разговора с адвокатом. Я буквально каждую минуту пытаюсь с ним связаться, но он сейчас очень занят. Естественно, я бы хотела видеть мужа и что-то ему передать.

— Вам самой грозит какая-то опасность? Может, вам лучше не находиться в Киеве, вас могут арестовать?

— Я не исключаю такой возможности, но я здесь. Потому что это мой долг перед мужем.

Между тем постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации потребовал немедленного освобождения Вышинского. В российском МИД действия Киева в отношении РИА Новости Украина назвали произволом. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей, обеспокоенность выразили и в управлении ООН по правам человека (УВКПЧ).

Ресурс РИА Новости Украина — информационный партнер МИА "Россия сегодня", юридически с ним не связанный. Тем не менее агентство намеревается оказывать всяческую помощь Кириллу Вышинскому, в частности, усилить его адвокатскую команду. В пятницу, 18 мая, в 14:00 у посольства Украины в Москве состоится акция в поддержку арестованного журналиста.

 

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