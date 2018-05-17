Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова расплакалась в Госдуме, когда подводила итоги своего пребывания на этом посту.

Ранее Госдума досрочно освободила Голикову от должности председателя Счетной палаты. Представление об освобождении Голиковой внес в Госдуму Владимир Путин в связи с тем, что ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

После обсуждения вопроса о досрочном снятии Голиковой с поста главы Счетной палаты ей предоставили слово. Она напомнила, что усилия ее сотрудников были направлены на максимальное сохранение государственных ресурсов. По ее словам, за период ее пребывания на посту в федеральный бюджет было возвращено 42,4 миллиарда рублей. Она добавила, что "мало какой федеральный орган может этим похвастаться".

В финале выступления на ее глаза навернулись слезы, но сначала ей удалось сдержаться. "Завершая… Сложно говорить", — произнесла Голикова и все же расплакалась.

Она поблагодарила аудиторов и коллектив Счетной палаты и покинула трибуну под аплодисменты депутатов.