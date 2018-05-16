В Госдуме ответили Госдепу на критику в адрес России из-за Крымского моста

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Ситуацию с Крымским мостом используют для провокаций, заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Так он прокомментировал заявление Госдепартамента о том, что новый мост препятствует навигации в Керченском проливе и ограничивает доставку товаров на кораблях.

"Насколько мне известно, мост не создаёт проблем для движения судов. Там оборудован специальный проход, он довольно комфортный. <…> Этот проход был организован не прямо сегодня, а ещё когда только начиналось строительство моста, и тогда никаких проблем для кораблей не вызывал. А сейчас, после открытия, они почему-то появились", — заявил он.

По словам Морозова, Крымский мост — важный проект, необходимый полуострову независимо от политической обстановки в мире.

"Жителям Крыма нужно надёжное сообщение с Большой землёй. Поэтому никаких инсинуаций со стороны Вашингтона на свой счёт мы не приемлем", — добавил депутат.

Движение по мосту через Керченский пролив открылось в среду, 16 мая. Мост стал самым протяженным в Европе, его длина составила 19 километров. На мосту две полосы в каждом направлении, разрешенная скорость движения – не выше 90 километров в час, остановка запрещена.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019-го.

