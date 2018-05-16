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Политика

Путин одобрил новую структуру кабмина, вопрос по кадрам пока открыт‍

11:5416.05.2018
(обновлено: 12:22 16.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, однако вопрос по персональному составу остается открытым. В частности, он разделил Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал указ о новой структуре правительства‍
Структурные изменения затронули и экономический блок правительства. Так, торговые представительства и их недвижимость переданы в ведение министерства промышленности и торговли. Раньше этим занималось министерство экономического развития.

В свою очередь, министерство связи и массовых коммуникаций будет переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В пятницу глава кабинета министров Дмитрий Медведев встретится с Путиным и предложит кандидатов на должности в правительстве.

Разделение Минобрнауки

Российские эксперты поддержали главу государства, назвав решение сделать из Минобрнауки два министерства целесообразным и давно назревшим.

Согласно указу президента, министерство просвещения займется вопросами общей образовательной деятельности, а министерство науки и высшего образования — вопросами научных учреждений, развитием науки в целом и деятельностью вузов.

Также министерство науки и высшего образования получило полномочия упраздненного Федерального агентства научных организаций, которое занималось вопросами РАН.

Логичный шаг

Так, руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает, что это логичный шаг.

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В ОНФ назвали сбалансированной новую структуру правительства
По его словам, разделение позволит специализировать госуправление в этой сфере и сосредоточить больше внимания на школьной инфраструктуре.

Он отметил, что изначально в компетенцию Минобрнауки были включены две разные области: общее образование наряду с высшим образованием и наукой.

Миронов также прокомментировал упразднение Федерального агентства научных организаций, которое занималось вопросами РАН. По его мнению, это тоже абсолютно логично, потому что сейчас необходимости в существовании такой структуры уже нет.

В свою очередь, заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов приветствовал решение президента и выразил надежду, что это позволит обратить гораздо больше внимания на школьное и дошкольное образование.

"Самая главная отдача — это отдача от дошкольного образования. То, что эти ведомства разделили, я считаю нормальным", — считает эксперт.

Как подчеркнул научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минобрнауки Виктор Болотов, сейчас нужно дождаться назначений — от этого будет зависеть эффективность ведомств.

Революционная идея

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В ОП прокомментировали изменения в структуре правительства
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя преобразования в правительстве, отметил, что эти изменения очень важны.

"Идея раздела министерства образования и науки на две структуры рассматривается уже несколько лет, и она, по сути, является революционной", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, будут поставлены новые приоритетные задачи, связанные с развитием, улучшением школьного образования; этим и займется министерство просвещения.

"Что касается министерства науки и высшего образования — это вполне логично, потому что высшее образование не может существовать без науки, это единый комплекс", — отметил эксперт.

Шаповалов считает, что "выведение" высшего образования из структур среднего и начального образования даст возможность новому быстрому развитию науки.

Для технологического прорыва

Логотип Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Архивное фото
© Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежи
Росмолодежь определит задачи на будущее
Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов также прокомментировал решение Владимира Путина.

По его словам, создание министерства науки и высшего образования необходимо для технологического прорыва и выполнения задач, поставленных новым "майским" указом президента.

"Реализация этого указа возможна только в рамках одного ведомства", — сказал он

Кроме того, как подчеркнул Хохлов, науке необходим приток новых молодых кадров.

"Поэтому очень важно, чтобы наука и высшая школа шли бы "рука об руку", — сказал ученый.

Российские ученые неоднократно предлагали разделить Министерство образования и науки на два ведомства, одно из которых бы занималось вопросами просвещения, а второе — государственной политикой в области науки.

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Политика
Комментарии
5 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vasgogi
Здраво!
12:13
16.05.2018
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abk434abk
Счётную палату возглавит "выдвиженец" и "вечный" заместитель А. Чубайса Кудрин. Будет то же самое, что и с приватизацией, и с реформой ЕЭС России. Соболезную честным россиянам таким назначением.
12:18
16.05.2018
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