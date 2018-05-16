МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, представленной премьер-министром Дмитрием Медведевым, однако вопрос по персональному составу остается открытым.

В пятницу, 18 мая, глава кабинета министров вновь встретится с Путиным и предложит кандидатов на должности в правительстве.

Структура

Новое правительство будет состоять из 22 министерств, а у премьер-министра будет десять заместителей. Кроме того, появилась должность первого вице-премьера — министра финансов России.

Количество министерств, подчиняющихся правительству, увеличилось на одно ведомство за счет преобразования Минобрнауки в две структуры: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

Пять министерств, руководство которыми напрямую осуществляет президент, остаются без изменений: МВД, МЧС, МИД, министерство обороны и министерство юстиции.

Образование и наука

Премьер-министр предложил разделить Минобрнауки на два ведомства, а также вывести Рособрнадзор и Росмолодежь из ведения министерства и передать их в подчинение непосредственно правительству.

Согласно указу президента, министерство просвещения займется вопросами общей образовательной деятельности, а министерство науки и высшего образования — вопросами научных учреждений, развитием науки в целом и деятельностью вузов.

Также министерство науки и высшего образования получило полномочия упраздненного Федерального агентства научных организаций, которое занималось вопросами РАН.

Разделение Минобрнауки России на две отдельные структуры обсуждалось уже несколько лет. Окончательное решение российского президента Владимира Путина о судьбе ведомства давно назрело и оказалось целесообразным, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Так, директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила необходимость отдельного регулирования вопросов высшего образования, науки и технологий.

"Решение это действительно назрело — так, у современной педагогики расширился круг стоящих перед ней проблем, вызовов. Сегодня есть очень много задач, которые связаны с ранним развитием детей, особенностями становления. С другой стороны, то, что связано с высшим образованием, наукой, технологиями, — это также требует отдельного регулирования. Здесь речь идет, в первую очередь, о задаче быть глобально конкурентоспособными. То есть такое разделение вполне целесообразно", — рассказала собеседница агентства.

Заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов, в свою очередь, выразил надежду, что такое решение позволит уделить большее внимание школьному и дошкольному образованию.

"Самая главная отдача — это отдача от дошкольного образования. То, что эти ведомства разделили, я считаю нормальным. По крайней мере, может, они сосредоточатся на школе", — сказал он.

Цифровое развитие и торгпредства

Структурные изменения затронули и экономический блок правительства. Так, торговые представительства и их недвижимость переданы в ведение министерства промышленности и торговли. Раньше этим занималось министерство экономического развития.

По словам Медведева, такая мера позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта отечественных промышленных предприятий, технологического экспорта за границей, которыми на данный момент занимается Минпромторг. Премьер-министр выразил уверенность, что это позволит соединить возможности торгпредств внутри страны и представительств по вопросам торговли за границей.

В свою очередь, министерство связи и массовых коммуникаций будет переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это, по мнению главы кабмина, станет важным изменением для реализации "абсолютно актуальной" в России цифровой повестки дня.

Назначения

На вопрос о новых назначениях ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что в пятницу Медведев вернется в Сочи для встречи с Путиным, чтобы представить кандидатуры на министерские должности. Песков предположил, что встреча окажется длительной.

"Будут объявлены имена, это будет, наверное, такая длительная встреча, будет объёмный материал", — сказал пресс-секретарь президента.

Премьер-министр на встрече с фракцией "Единая Россия" в Государственной Думе уже озвучил предложения насчет должностей вице-премьеров. Так, предполагается, что вице-премьерами станут Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (агропромышленный комплекс), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (оборонно-промышленный комплекс), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь), а также Константин Чуйченко в качестве руководителя аппарата. Помимо этого, источник РИА Новости в правительстве сообщил, что вице-премьером — полпредом президента могут оставить Юрия Трутнева.

Кроме того, создана должность первого вице-премьера — министра финансов России, которым должен стать Антон Силуанов. Он будет единственным вице-премьером, совмещающим должность с министерским креслом.