МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, представленной премьер-министром Дмитрием Медведевым, однако вопрос по персональному составу остается открытым.
В пятницу, 18 мая, глава кабинета министров вновь встретится с Путиным и предложит кандидатов на должности в правительстве.
Структура
Новое правительство будет состоять из 22 министерств, а у премьер-министра будет десять заместителей. Кроме того, появилась должность первого вице-премьера — министра финансов России.
Количество министерств, подчиняющихся правительству, увеличилось на одно ведомство за счет преобразования Минобрнауки в две структуры: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.
Пять министерств, руководство которыми напрямую осуществляет президент, остаются без изменений: МВД, МЧС, МИД, министерство обороны и министерство юстиции.
Образование и наука
Премьер-министр предложил разделить Минобрнауки на два ведомства, а также вывести Рособрнадзор и Росмолодежь из ведения министерства и передать их в подчинение непосредственно правительству.
Согласно указу президента, министерство просвещения займется вопросами общей образовательной деятельности, а министерство науки и высшего образования — вопросами научных учреждений, развитием науки в целом и деятельностью вузов.
Также министерство науки и высшего образования получило полномочия упраздненного Федерального агентства научных организаций, которое занималось вопросами РАН.
Разделение Минобрнауки России на две отдельные структуры обсуждалось уже несколько лет. Окончательное решение российского президента Владимира Путина о судьбе ведомства давно назрело и оказалось целесообразным, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Решение это действительно назрело — так, у современной педагогики расширился круг стоящих перед ней проблем, вызовов. Сегодня есть очень много задач, которые связаны с ранним развитием детей, особенностями становления. С другой стороны, то, что связано с высшим образованием, наукой, технологиями, — это также требует отдельного регулирования. Здесь речь идет, в первую очередь, о задаче быть глобально конкурентоспособными. То есть такое разделение вполне целесообразно", — рассказала собеседница агентства.
Заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов, в свою очередь, выразил надежду, что такое решение позволит уделить большее внимание школьному и дошкольному образованию.
"Самая главная отдача — это отдача от дошкольного образования. То, что эти ведомства разделили, я считаю нормальным. По крайней мере, может, они сосредоточатся на школе", — сказал он.
Цифровое развитие и торгпредства
Структурные изменения затронули и экономический блок правительства. Так, торговые представительства и их недвижимость переданы в ведение министерства промышленности и торговли. Раньше этим занималось министерство экономического развития.
В свою очередь, министерство связи и массовых коммуникаций будет переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Это, по мнению главы кабмина, станет важным изменением для реализации "абсолютно актуальной" в России цифровой повестки дня.
Назначения
На вопрос о новых назначениях ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что в пятницу Медведев вернется в Сочи для встречи с Путиным, чтобы представить кандидатуры на министерские должности. Песков предположил, что встреча окажется длительной.
Премьер-министр на встрече с фракцией "Единая Россия" в Государственной Думе уже озвучил предложения насчет должностей вице-премьеров. Так, предполагается, что вице-премьерами станут Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (агропромышленный комплекс), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (оборонно-промышленный комплекс), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь), а также Константин Чуйченко в качестве руководителя аппарата. Помимо этого, источник РИА Новости в правительстве сообщил, что вице-премьером — полпредом президента могут оставить Юрия Трутнева.
Кроме того, создана должность первого вице-премьера — министра финансов России, которым должен стать Антон Силуанов. Он будет единственным вице-премьером, совмещающим должность с министерским креслом.