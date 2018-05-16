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Политика

В ГД прокомментировали совмещение постов вице-премьера и главы Минсельхоза

01:3516.05.2018
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Совмещение постов вице-премьера и министра сельского хозяйство было бы оптимальным для развития АПК, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Согласно указу президента РФ Владимира Путина "О структуре федеральных органов исполнительной власти", у главы кабмина будет десять заместителей вместо девяти. Премьер Дмитрий Медведев на прошлой неделе озвучил планы по своим замам, согласно которым Алексей Гордеев станет вице-премьером, отвечающим за сельское хозяйство. Позднее источник в парламенте сообщил РИА Новости, что Гордеев может занять в обновленном кабмине одновременно должность министра и вице-премьера. Однако в опубликованном указе подобная "совмещенная" должность прописана только в отношении первого вице-премьера — министра финансов. Официальные предложения премьер-министра по персоналиям будут представлены президенту в пятницу.

"Я до последнего надеялся, что Алексей Гордеев будет совмещать эти две должности, потому что везде на всех уровнях говорили о том, что будет такая модель, когда курирующий сельское хозяйство вице-премьер будет являться и министром сельского хозяйства. Я считаю, что это была бы самая оптимальная модель для успешного развития сельского хозяйства в нашей стране", — сказал РИА Новости депутат.

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Сельское хозяйство очень сложная отрасль, которой нужно заниматься с утра до вечера, отметил он. "А если курирующий ее вице-премьер отвечает за много отраслей, то сельское хозяйство всегда будет по остаточному принципу, а это плохо. Если будет разделение обязанностей, то лишь бы это были люди одной команды, понимающие друг друга. И чтобы не было между ними интриг, не было такого, чтобы курирующего сельское хозяйство вице-премьера загрузят какими-то еще смежными независимо от сельского хозяйства отраслями", — считает первый зампред комитета.

Он уверен, что один человек не может отвечать и за сельское хозяйство и, например, за нефть, за железную дорогу, энергетику и другие отрасли, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству. "Если же будет такая конфигурация, что вице-премьер отвечает за блок сельского хозяйства и перерабатывающую промышленность, если у него будет блок министерства сельского хозяйства и продовольствия, как в Татарстане, то у него будет возможность влиять и на перерабатывающую отрасль", — полагает Хайруллин.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Он напомнил, что Гордеев, до того как возглавлял Центральный федеральный округ в качестве полномочного представителя президента РФ и до того как был губернатором Воронежской области, долгие годы руководил Минсельхозом и именно при нем реализовывались приоритетные национальные проекты по развитию сельского хозяйства. "При Гордееве отсталая по производству Воронежская область с точки зрения молочного животноводства превратилась в одного из лидеров. В любом случае эта область имела самые высокие темпы прироста производства молока. Он в этой теме очень хорошо разбирается", — подчеркнул парламентарий.

Хайруллин также отметил, что до 2006 года Россия была импортозависимой практически по всем видам продовольствия: зерно импортировали в огромных количествах, очень много завозили свинины и курятины. "Реализация нацпроектов, которые в дальнейшем переросли в госпрограмму развития сельского хозяйства, показала, насколько оно является отзывчивым на инвестиции. Мы очень быстро вернули себе утраченные позиции. По зерну мы сегодня первые-вторые в мире по экспорту, по пшенице уже давно первые. По курятине уже самодостаточны и начали ее экспорт, который нарастает каждый год. По свинине мы тоже экспортоориентированы, понемножку завоевываем. Пока у нас осталась импортозависимость только по молоку и говядине. Это самые капиталоемкие отрасли, но при этом они дают возможность трудоустроить в деревни в круглогодичной форме большое количество работников", — резюмировал первый зампред аграрного комитета.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости/Прайм. Вице-премьер по вопросам АПК не будет совмещать должность министра по сельскому хозяйству, следует из указа президента РФ.

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