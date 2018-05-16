МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Совмещение постов вице-премьера и министра сельского хозяйство было бы оптимальным для развития АПК, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.
"Я до последнего надеялся, что Алексей Гордеев будет совмещать эти две должности, потому что везде на всех уровнях говорили о том, что будет такая модель, когда курирующий сельское хозяйство вице-премьер будет являться и министром сельского хозяйства. Я считаю, что это была бы самая оптимальная модель для успешного развития сельского хозяйства в нашей стране", — сказал РИА Новости депутат.
Он уверен, что один человек не может отвечать и за сельское хозяйство и, например, за нефть, за железную дорогу, энергетику и другие отрасли, которые не имеют отношения к сельскому хозяйству. "Если же будет такая конфигурация, что вице-премьер отвечает за блок сельского хозяйства и перерабатывающую промышленность, если у него будет блок министерства сельского хозяйства и продовольствия, как в Татарстане, то у него будет возможность влиять и на перерабатывающую отрасль", — полагает Хайруллин.
Хайруллин также отметил, что до 2006 года Россия была импортозависимой практически по всем видам продовольствия: зерно импортировали в огромных количествах, очень много завозили свинины и курятины. "Реализация нацпроектов, которые в дальнейшем переросли в госпрограмму развития сельского хозяйства, показала, насколько оно является отзывчивым на инвестиции. Мы очень быстро вернули себе утраченные позиции. По зерну мы сегодня первые-вторые в мире по экспорту, по пшенице уже давно первые. По курятине уже самодостаточны и начали ее экспорт, который нарастает каждый год. По свинине мы тоже экспортоориентированы, понемножку завоевываем. Пока у нас осталась импортозависимость только по молоку и говядине. Это самые капиталоемкие отрасли, но при этом они дают возможность трудоустроить в деревни в круглогодичной форме большое количество работников", — резюмировал первый зампред аграрного комитета.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости/Прайм. Вице-премьер по вопросам АПК не будет совмещать должность министра по сельскому хозяйству, следует из указа президента РФ.