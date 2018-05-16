Эксперты оценили решение о разделении Минобрнауки на два ведомства

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Дискуссия о разделении Минобрнауки РФ на два ведомства велась последние несколько лет, решение, которое сегодня принял президент Владимир Путин, целесообразно и уже давно назрело, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
"Решение это действительно назрело – так, у современной педагогики расширился круг стоящих перед ней проблем, вызовов. Сегодня есть очень много задач, которые связаны с ранним развитием детей, особенностями становления. С другой стороны, то, что связано с высшим образованием, наукой, технологиями – это также требует отдельного регулирования. Здесь речь идет, в первую очередь, о задаче быть глобально конкурентоспособными. То есть такое разделение вполне целесообразно", — заявила агентству директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
Заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов также приветствовал это решение и выразил надежду, что оно позволит обратить гораздо больше внимания на школьное и дошкольное образование.
В свою очередь научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минобрнауки Виктор Болотов подчеркивает, что то, насколько эти ведомства будут эффективными, зависит от назначений, которые ожидаются в ближайшее время.
"Это ситуация не новая. В 1990-х годах, когда Россия вышла из Советского Союза, было два министерства: просвещения и госкомитет по науке и высшей школе. В этом смысле здесь нет ничего нового. Однако плюсы и минусы той или иной конфигурации, на мой взгляд, зависят от первых лиц — от тех, кто будет руководить Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования", — заявил он.
Ректор Московского государственного педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко обратил внимание на несколько проблемных моментов, которые потребуют объяснений.
Ректор подчеркнул, что, если используется термин просвещение, то подразумевается передача и воспроизводство культурных норм. В политическом плане это бы означало объединение образовательного ведомства и ведомства культуры.
"Здесь же этого не произошло, но термин просвещение появился. И это потребует дополнительных пояснений", — заключил он.
"Вопрос про надзорные органы, это я говорю как бывший руководитель Рособрнадзора, очень много дискутировался. Может ли надзорный орган быть под крышей Министерства образования и науки — того ведомства, которое он должен контролировать? Предложение передать Рособрнадзор под контроль правительству звучало давно", — заявил РИА Новости Болотов.
Игорь Реморенко также отметил, что инициатива сделать независимым орган, контролирующий образование, хороша. Но с другой стороны, стандарты контроля устанавливаются самими министерствами.
"Стандарты, по которым надзорный орган будет проверять, будут ведь устанавливаться этими министерствами. И контрольный орган может сказать "я бы и рад проверять хорошо, но стандарты не позволяют", или что они слишком зарегламентированы. Всегда будет конфликт между органом, осуществляющим проверки, и этими ведомствами", — рассказал он.