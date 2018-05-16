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Политика

Эксперты оценили решение о разделении Минобрнауки на два ведомства

00:4616.05.2018
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фотоВход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Дискуссия о разделении Минобрнауки РФ на два ведомства велась последние несколько лет, решение, которое сегодня принял президент Владимир Путин, целесообразно и уже давно назрело, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев во время встречи в Сочи. 15 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минобрнауки разделяется на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое займется госполитикой в сфере общего и среднего образования, второе – научной и инновационной деятельностью. Кроме того, Рособрнадзор и Росмолодежь перейдут в подчинение правительству.

"Решение это действительно назрело – так, у современной педагогики расширился круг стоящих перед ней проблем, вызовов. Сегодня есть очень много задач, которые связаны с ранним развитием детей, особенностями становления. С другой стороны, то, что связано с высшим образованием, наукой, технологиями – это также требует отдельного регулирования. Здесь речь идет, в первую очередь, о задаче быть глобально конкурентоспособными. То есть такое разделение вполне целесообразно", — заявила агентству директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов также приветствовал это решение и выразил надежду, что оно позволит обратить гораздо больше внимания на школьное и дошкольное образование.

Вид на Дом Правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Самая главная отдача — это отдача от дошкольного образования. То, что эти ведомства разделили, я считаю нормальным. По крайней мере, может, они сосредоточатся на школе", — считает эксперт.

В свою очередь научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минобрнауки Виктор Болотов подчеркивает, что то, насколько эти ведомства будут эффективными, зависит от назначений, которые ожидаются в ближайшее время.

"Это ситуация не новая. В 1990-х годах, когда Россия вышла из Советского Союза, было два министерства: просвещения и госкомитет по науке и высшей школе. В этом смысле здесь нет ничего нового. Однако плюсы и минусы той или иной конфигурации, на мой взгляд, зависят от первых лиц — от тех, кто будет руководить Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования", — заявил он.

Ректор Московского государственного педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко обратил внимание на несколько проблемных моментов, которые потребуют объяснений.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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"Получается так, что регулирование компетенций по подготовке высококвалифицированных рабочих специалистов (то есть среднепрофессиональное образование) будет одним ведомством осуществляться, а регулирование компетенций подготовки специалистов в высшей школе — другим ведомством. Мне кажется, здесь надо объяснить, почему профессиональное образование оказалось как бы разорванным. И второй вопрос: если мы называем ведомство Министерством просвещения, то имеется в виду, что оно должно регулировать и образование, и культуру. Здесь же культура не находится в ведении министерства просвещения. То есть что здесь имеется в виду? Почему, например, его не назвали министерством общего образования, или даже так: общего и среднепрофессионального образования? Это не очень ясно", — рассказал он.

Ректор подчеркнул, что, если используется термин просвещение, то подразумевается передача и воспроизводство культурных норм. В политическом плане это бы означало объединение образовательного ведомства и ведомства культуры.

"Здесь же этого не произошло, но термин просвещение появился. И это потребует дополнительных пояснений", — заключил он.

Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Что касается еще одной реформы – переход Рособрнадзора в подчинение правительству – то его эксперты также, в целом, приветствовали.

"Вопрос про надзорные органы, это я говорю как бывший руководитель Рособрнадзора, очень много дискутировался. Может ли надзорный орган быть под крышей Министерства образования и науки — того ведомства, которое он должен контролировать? Предложение передать Рособрнадзор под контроль правительству звучало давно", — заявил РИА Новости Болотов.

Игорь Реморенко также отметил, что инициатива сделать независимым орган, контролирующий образование, хороша. Но с другой стороны, стандарты контроля устанавливаются самими министерствами.

"Стандарты, по которым надзорный орган будет проверять, будут ведь устанавливаться этими министерствами. И контрольный орган может сказать "я бы и рад проверять хорошо, но стандарты не позволяют", или что они слишком зарегламентированы. Всегда будет конфликт между органом, осуществляющим проверки, и этими ведомствами", — рассказал он.

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