Эксперты оценили решение о разделении Минобрнауки на два ведомства

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Дискуссия о разделении Минобрнауки РФ на два ведомства велась последние несколько лет, решение, которое сегодня принял президент Владимир Путин, целесообразно и уже давно назрело, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Минобрнауки разделяется на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое займется госполитикой в сфере общего и среднего образования, второе – научной и инновационной деятельностью. Кроме того, Рособрнадзор и Росмолодежь перейдут в подчинение правительству.

"Решение это действительно назрело – так, у современной педагогики расширился круг стоящих перед ней проблем, вызовов. Сегодня есть очень много задач, которые связаны с ранним развитием детей, особенностями становления. С другой стороны, то, что связано с высшим образованием, наукой, технологиями – это также требует отдельного регулирования. Здесь речь идет, в первую очередь, о задаче быть глобально конкурентоспособными. То есть такое разделение вполне целесообразно", — заявила агентству директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

Заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов также приветствовал это решение и выразил надежду, что оно позволит обратить гораздо больше внимания на школьное и дошкольное образование.

"Самая главная отдача — это отдача от дошкольного образования. То, что эти ведомства разделили, я считаю нормальным. По крайней мере, может, они сосредоточатся на школе", — считает эксперт.

В свою очередь научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минобрнауки Виктор Болотов подчеркивает, что то, насколько эти ведомства будут эффективными, зависит от назначений, которые ожидаются в ближайшее время.

"Это ситуация не новая. В 1990-х годах, когда Россия вышла из Советского Союза, было два министерства: просвещения и госкомитет по науке и высшей школе. В этом смысле здесь нет ничего нового. Однако плюсы и минусы той или иной конфигурации, на мой взгляд, зависят от первых лиц — от тех, кто будет руководить Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования", — заявил он.

Ректор Московского государственного педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко обратил внимание на несколько проблемных моментов, которые потребуют объяснений.

"Получается так, что регулирование компетенций по подготовке высококвалифицированных рабочих специалистов (то есть среднепрофессиональное образование) будет одним ведомством осуществляться, а регулирование компетенций подготовки специалистов в высшей школе — другим ведомством. Мне кажется, здесь надо объяснить, почему профессиональное образование оказалось как бы разорванным. И второй вопрос: если мы называем ведомство Министерством просвещения, то имеется в виду, что оно должно регулировать и образование, и культуру. Здесь же культура не находится в ведении министерства просвещения. То есть что здесь имеется в виду? Почему, например, его не назвали министерством общего образования, или даже так: общего и среднепрофессионального образования? Это не очень ясно", — рассказал он.

Ректор подчеркнул, что, если используется термин просвещение, то подразумевается передача и воспроизводство культурных норм. В политическом плане это бы означало объединение образовательного ведомства и ведомства культуры.

"Здесь же этого не произошло, но термин просвещение появился. И это потребует дополнительных пояснений", — заключил он.

Что касается еще одной реформы – переход Рособрнадзора в подчинение правительству – то его эксперты также, в целом, приветствовали.

"Вопрос про надзорные органы, это я говорю как бывший руководитель Рособрнадзора, очень много дискутировался. Может ли надзорный орган быть под крышей Министерства образования и науки — того ведомства, которое он должен контролировать? Предложение передать Рособрнадзор под контроль правительству звучало давно", — заявил РИА Новости Болотов.

Игорь Реморенко также отметил, что инициатива сделать независимым орган, контролирующий образование, хороша. Но с другой стороны, стандарты контроля устанавливаются самими министерствами.

"Стандарты, по которым надзорный орган будет проверять, будут ведь устанавливаться этими министерствами. И контрольный орган может сказать "я бы и рад проверять хорошо, но стандарты не позволяют", или что они слишком зарегламентированы. Всегда будет конфликт между органом, осуществляющим проверки, и этими ведомствами", — рассказал он.