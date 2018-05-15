Путин передал Рособрнадзор и Росмолодежь в подчинение правительству

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", которым Рособрнадзор и Росмолодежь подчинены напрямую правительству, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее эти структуры находились в ведении Министерства образования и науки.

"Установить, что руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Федерального агентства по делам молодежи осуществляет правительство РФ", — говорится в документе.