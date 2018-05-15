Владимир Путин и Дмитрий Медведев во время встречи в Сочи. 15 мая 2018

Владимир Путин и Дмитрий Медведев во время встречи в Сочи. 15 мая 2018

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Проект документа президенту незадолго до этого передал премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи в Сочи.

Глава кабмина рассказал, что принципиальных изменений не предлагается. По его словам, действующая структура доказала свою работоспособность.

Тем не менее некоторые изменения все же произойдут:

торгпредства передадут от Министерства экономического развития в Министерство промышленности и торговли. Это позволит сконцентрироваться на вопросах поддержки экспорта промышленных предприятий и технологического экспорта за границей;

Минкомсвязь преобразуют в Министерство цифрового развития. По мнению премьера, это поможет реализовать цифровую повестку дня, о которой говорил президент в послании и новом майском указе;

Росмолодежь и Рособрнадзор перейдут от Минобрауки в прямое подчинение правительству;

новый кабинет министров будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.

В пятницу Медведев вернется в Сочи для того, чтобы обсудить с президентом кандидатуры будущих министров.

"Будут объявлены имена, это будет, наверное, такая длительная встреча, будет объемный материал", — рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Предыдущий кабинет министров ушел в отставку 7 мая после вступления Путина в должность президента. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Медведева на должность премьера.