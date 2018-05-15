Медведев предложил разделить Минобрнауки на два отдельных министерства

СОЧИ, 15 мая — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил разделить Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

"В частности, речь идет о том, чтобы разделить Министерство образования на два отдельных органа власти, которые будут заниматься вопросами образования, а именно: Министерство просвещения, в компетенцию которого входят вопросы общей образовательной деятельности, то есть школ и среднего специального образования, и Министерство науки и высшего образования, к компетенции которого относились бы вопросы научных учреждений и вообще развития науки в стране в целом и, соответственно, деятельность университетов, высших учебных заведений", — сказал Медведев на встрече с президентом во вторник.