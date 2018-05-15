Матвиенко призвала правительство поменять стиль работы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Стиль работы российского правительства слишком забюрократизирован — на согласования уходит много времени, это необходимо изменить, поскольку для реализации майского указа президента необходим форсированный режим работы, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник представит президенту Владимиру Путину предложения по структуре правительства.

"Важнее (чем структура правительства), другое. Во многом надо поменять стиль работы. Я имею в виду, многие вещи у нас избыточно забюрократизированы. Надо постараться этого избежать. Надо изменить систему согласований в правительстве, особенно с учётом цифровых технологий. Сейчас система принятия решений очень длительная", — заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.

По словам Матвиенко, это не означает, что качество работы должно быть принесено в жертву скорости.

"Но необходимо коренным образом изменить это, чтобы повысить оперативность в принятии решений и ответственность всех, кто готовит и принимает их", — убеждена спикер.

Матвиенко подчеркнула, что в майском указе президента перед Россией поставлен целый ряд амбициозных задач, в том числе, войти в "пятерку" наиболее развитиях экономически государств.

"Поэтому это потребует от правительства и работы в форсированном режиме, без раскачки, без откладываний на завтра принятия решений, потребует новаторских подходов", — заявила она.

В день вступления Путина в полномочия президента России на новый срок вышел его указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нем президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет.