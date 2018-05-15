Матвиенко призвала правительство поменять стиль работы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Стиль работы российского правительства слишком забюрократизирован — на согласования уходит много времени, это необходимо изменить, поскольку для реализации майского указа президента необходим форсированный режим работы, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Важнее (чем структура правительства), другое. Во многом надо поменять стиль работы. Я имею в виду, многие вещи у нас избыточно забюрократизированы. Надо постараться этого избежать. Надо изменить систему согласований в правительстве, особенно с учётом цифровых технологий. Сейчас система принятия решений очень длительная", — заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.
По словам Матвиенко, это не означает, что качество работы должно быть принесено в жертву скорости.
"Но необходимо коренным образом изменить это, чтобы повысить оперативность в принятии решений и ответственность всех, кто готовит и принимает их", — убеждена спикер.
Матвиенко подчеркнула, что в майском указе президента перед Россией поставлен целый ряд амбициозных задач, в том числе, войти в "пятерку" наиболее развитиях экономически государств.
В день вступления Путина в полномочия президента России на новый срок вышел его указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нем президент поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, обеспечить ипотеку в 8% для семей со средним достатком, нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, обеспечить повышение продолжительности жизни до 78 лет.