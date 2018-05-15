Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с Макроном и Меркель

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель: не Россия их вводила, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вы знаете, об этом неоднократно говорил наш президент: вопрос санкций — это не наш вопрос, это не вопрос нашей повестки дня. Российская сторона не поднимала и не имеет в виду поднимать вопрос об этих санкциях, тем более, которые мы, как вы знаете, считаем незаконными с точки зрения международного права", — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли на переговорах Путина с Меркель или Путина с Макроном подниматься тема возможной отмены санкций.

Он добавил, что "не Россия вводила санкции, не Россия была их инициатором, этого санкционного обмена, и, соответственно, не России инициировать такие обсуждения". "В то же время, мы, безусловно, с нетерпением ждем и готовимся к предстоящим переговорам — и российско-германским, и потом российско-французским. Это очень важные переговоры с нашими партнерами в Европе", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Макрон проведут контакты 24-25 мая, намечено совместное участие в Петербургском экономическом форуме. Ушаков также сообщил, что Путин и Меркель на переговорах в Сочи 18 мая обсудят иранскую сделку, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис.

