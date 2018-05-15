Глава Конституционного суда опроверг сообщения об отставке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил журналистам, что пока не собирается оставлять свой пост.

"Нет", — сказал Зорькин представителям СМИ в ходе конференции в КС РФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Зорькин, возглавляющий Конституционный суд с 2003 года, может в 2018 году уйти с этого поста. По его словам, не исключено, что его место займет начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева.

Разговоры о своей возможной отставке глава КС РФ прокомментировал переделанной цитатой из исторической драмы Александра Пушкина "Борис Годунов": "А слухами питается она".

По информации источника, Брычева, как и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, "могут в скором времени стать судьями Конституционного суда".

Дискуссия "Конституция в эпоху глобальных перемен и задачи конституционного контроля" посвящена влиянию глобализации на правовую сферу и конфликтам наднациональных и национальных юрисдикций. Она предваряет Петербургский международный юридический форум.

Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Петербургского международного юридического форума-2018.