Путин рассказал о работе с Анатолием Собчаком

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Лидеры зарубежных стран видели в мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке возможного кандидата в президенты России, рассказал действующий глава государства Владимир Путин.

Президент стал одним из героев документального фильма "Дело Собчака", рассказывающего о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга.

Путин также сообщил, что у Собчака были сложности не с Борисом Ельциным, а с его окружением.

"Я вообще не думаю, что между Борисом Николаевичем и Анатолием Александровичем была какая-то трещина. Я допускаю, и не только допускаю — уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича. В том числе, скажем, из правоохранительной сферы, системы охраны", — сказал глава государтсва в интервью, фрагменты которого вошли в фильм.

Интервью было записано до старта президентской избирательной кампании в 2018 году, в которой участвовала журналист Ксения Собчак.

Картина выйдет в прокат 24 мая. Ее фрагменты предоставил РИА Новости Центр документального кино.

Путин и Собчак

Президент неоднократно рассказывал о работе с Собчаком. Недавно в фильме Андрея Кондрашова он поделился воспоминаниями о том, как и почему помог Собчаку покинуть Россию.

"Да, я помог ему уехать из страны — и для того, чтобы продолжить лечение, и для того, чтобы эта грязная кампания не захлестнула его и не унесла в могилу раньше времени", — сказал он, отметив, что Собчак "был человек неординарный" и "очень яркий".

Путин работал с Собчаком с начала 90-х годов, был заместителем мэра и главой его предвыборного штаба.

Собчак собирался участвовать в выборах президента в 1996 году, но впоследствии отказался от этой идеи. По воспоминаниям Ксении Собчак, московская команда Ельцина начала кампанию по травле ее отца. Против Собчака возбудили дела о коррупции и злоупотреблениях полномочиями.