РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Кудрин рассказал о четырех принципах работы в Счетной палате

Сюжет:
Формирование нового состава правительства (173)
20:5714.05.2018
(обновлено: 21:01 14.05.2018)
05571
© РИА Новости / Виталий БелоусовПредседатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Архивное фотоПредседатель Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, который согласился занять должность руководителя Счетной палаты, рассказал о четырех основополагающих принципах предстоящей работы в ведомстве.

Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Государственной Думы РФ. 8 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Медведев рассказал, кого нужно привлечь к стратегическому развитию России

На своей странице в Facebook чиновник заявил о необходимости увязать стратегические цели и результаты управления с механизмами государственного бюджета. Он также отметил важность соответствия между управлением госинвестициями и реальными изменениями в жизни населения.

Вторым принципом своей работы глава ЦСР назвал совершенствование методов контроля: переход к "большей цифровизации контрольных процессов", использование "риск-ориентированного подхода" и гибкий контроль за "реализацией инновационных программ".

Следом за этим Кудрин упомянул открытость аудита, что будет способствовать информированию граждан о деятельности ведомства. Также необходимо продолжать работу по активизации участия населения в бюджетном процессе и контроле над ним, считает чиновник.

На четвертое место Кудрин поставил создание механизмов предотвращения коррупции.

При этом глава ЦСР отметил, что при предыдущем руководителе, Татьяне Голиковой, Счетная палата во многом уже использовала эти принципы.

Вакантное место

О согласии Кудрина занять пост председателя Счетной палаты стало известно в понедельник.

Председатель Наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин на Биржевом форуме 2018. 10 апреля 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В ЕР рассказали, как Кудрин отнесся к предложению возглавить Счетную палату

Его выдвинули на эту должность после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Голиковой пост вице-премьера по социальной политике, в результате чего место председателя ведомства стало вакантным.

Кудрин, комментируя свое назначение, заявил, что хочет сделать работу Счетной палаты еще более открытой для общества.

По его словам, ведомство должно стать инструментом и "парламентского, и в широком смысле общественного контроля за тем, как расходуются бюджетные средства".

Кудрин также считает, что нужно сделать отдельные полномочия Счетной палаты четче и результативнее.

"В работе и с правительством, и с парламентом, и с определенными экономическими процессами, в финансовой сфере", — подчеркнул он.
Кроме того, Кудрин добавил, что планирует продолжить работу в Комитете гражданских инициатив и в Центре стратегический разработок.

Суперэффективный управленец

Назначение Кудрина уже прокомментировали в Совфеде и Госдуме. Так, сенатор Сергей Калашников назвал его кандидатуру "суперподходящей".

Алексей Кудрин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кудрин может повысить статус Счетной палаты, считают эксперты

"Это прекраснейшее назначение", — заявил он.

По его словам, у Кудрина уже был опыт работы в контролирующих органах, поэтому на посту главы Счетной палаты он может проявить разумный и рачительный подход к анализу использования бюджетных средств.

"Кудрин в своих выступлениях обозначил основные пороки нашей экономики, и сейчас у него есть возможность продолжить ту линию, которую ранее проводил Сергей Степашин — не просто бухгалтерский подход к учету использования средств, а анализ — насколько рационально и обоснованно была совершена та или иная трата", — добавил Калашников.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что Кудрин — суперэффективный управленец, но нужно будет отделить свои реформаторские политические убеждения от контрольной и экспертной деятельности.

"С Путиным в одной команде"

По мнению профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимира Слатинова, важно было интегрировать Кудрина во власть.

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Кудрин останется во главе совета Центра стратегический разработок

Его роль как неформального эксперта, пусть и значимого, уже неудовлетворительна в этом политическом цикле, считает эксперт.

Политолог напомнил, что изначально многие прогнозировали приход Кудрина в администрацию президента. Но это было бы возможно, только если бы помощник главы государства по экономическим вопросам Андрей Белоусов ушел в правительство, добавил он.

Как считает Слатинов, должность председателя Счетной палаты формализует статус Кудрина в системе власти, тем самым он "начнет играть с Путиным в одной команде".

По его словам, Кудрин в Счетной палате сможет создать систему мониторинга эффективности государственного управления, потому что госорган будет контролировать все расходы.

"Это важнейший инструмент того, как вообще функционирует исполнительная власть", — подчеркнул Слатинов.

Политолог считает, что через три-четыре года Россию ждет серьезная политическая и управленческая перестройка — в это время будут подводиться промежуточные итоги того, как реализуется майский указ Путина.

Слатинов также не исключил, что Кудрин станет премьером через три-четыре года.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена