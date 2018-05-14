Кудрин рассказал о четырех принципах работы в Счетной палате

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, который согласился занять должность руководителя Счетной палаты, рассказал о четырех основополагающих принципах предстоящей работы в ведомстве.

На своей странице в Facebook чиновник заявил о необходимости увязать стратегические цели и результаты управления с механизмами государственного бюджета. Он также отметил важность соответствия между управлением госинвестициями и реальными изменениями в жизни населения.

Вторым принципом своей работы глава ЦСР назвал совершенствование методов контроля: переход к "большей цифровизации контрольных процессов", использование "риск-ориентированного подхода" и гибкий контроль за "реализацией инновационных программ".

Следом за этим Кудрин упомянул открытость аудита, что будет способствовать информированию граждан о деятельности ведомства. Также необходимо продолжать работу по активизации участия населения в бюджетном процессе и контроле над ним, считает чиновник.

На четвертое место Кудрин поставил создание механизмов предотвращения коррупции.

При этом глава ЦСР отметил, что при предыдущем руководителе, Татьяне Голиковой, Счетная палата во многом уже использовала эти принципы.

Вакантное место

О согласии Кудрина занять пост председателя Счетной палаты стало известно в понедельник.

Его выдвинули на эту должность после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Голиковой пост вице-премьера по социальной политике, в результате чего место председателя ведомства стало вакантным.

Кудрин, комментируя свое назначение, заявил, что хочет сделать работу Счетной палаты еще более открытой для общества.

По его словам, ведомство должно стать инструментом и "парламентского, и в широком смысле общественного контроля за тем, как расходуются бюджетные средства".

Кудрин также считает, что нужно сделать отдельные полномочия Счетной палаты четче и результативнее.

"В работе и с правительством, и с парламентом, и с определенными экономическими процессами, в финансовой сфере", — подчеркнул он.

Кроме того, Кудрин добавил, что планирует продолжить работу в Комитете гражданских инициатив и в Центре стратегический разработок.

Суперэффективный управленец

Назначение Кудрина уже прокомментировали в Совфеде и Госдуме. Так, сенатор Сергей Калашников назвал его кандидатуру "суперподходящей".

"Это прекраснейшее назначение", — заявил он.

По его словам, у Кудрина уже был опыт работы в контролирующих органах, поэтому на посту главы Счетной палаты он может проявить разумный и рачительный подход к анализу использования бюджетных средств.

"Кудрин в своих выступлениях обозначил основные пороки нашей экономики, и сейчас у него есть возможность продолжить ту линию, которую ранее проводил Сергей Степашин — не просто бухгалтерский подход к учету использования средств, а анализ — насколько рационально и обоснованно была совершена та или иная трата", — добавил Калашников.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что Кудрин — суперэффективный управленец, но нужно будет отделить свои реформаторские политические убеждения от контрольной и экспертной деятельности.

"С Путиным в одной команде"

По мнению профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимира Слатинова, важно было интегрировать Кудрина во власть.

Его роль как неформального эксперта, пусть и значимого, уже неудовлетворительна в этом политическом цикле, считает эксперт.

Политолог напомнил, что изначально многие прогнозировали приход Кудрина в администрацию президента. Но это было бы возможно, только если бы помощник главы государства по экономическим вопросам Андрей Белоусов ушел в правительство, добавил он.

Как считает Слатинов, должность председателя Счетной палаты формализует статус Кудрина в системе власти, тем самым он "начнет играть с Путиным в одной команде".

По его словам, Кудрин в Счетной палате сможет создать систему мониторинга эффективности государственного управления, потому что госорган будет контролировать все расходы.

"Это важнейший инструмент того, как вообще функционирует исполнительная власть", — подчеркнул Слатинов.

Политолог считает, что через три-четыре года Россию ждет серьезная политическая и управленческая перестройка — в это время будут подводиться промежуточные итоги того, как реализуется майский указ Путина.

Слатинов также не исключил, что Кудрин станет премьером через три-четыре года.