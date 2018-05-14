Гордеев может совместить пост министра и вице-премьера, заявил источник

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Алексей Гордеев, как и и.о. главы Минфина Антон Силуанов, может занять в обновленном кабмине одновременно должность министра и вице-премьера, сообщил РИА Новости источник в парламенте.

"Гордеев и Силуанов, скорее всего, будут совмещать посты вице-премьеров и министров", — сказал собеседник агентства. Данную информацию подтвердил и другой источник в парламенте.

Премьер-министр Дмитрий Медведев на прошлой неделе озвучил планы по своим замам: первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером — полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.

При этом, как подтверждал сам Силуанов, ожидается совмещение им постов министра финансов и первого вице-премьера. Про Гордеева сам Медведев говорил, что тот будет заниматься сельским хозяйством, не уточнив, что помимо поста вице-премьера ему предложен и министерский портфель.