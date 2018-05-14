МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Общественная палата Москвы направит своих наблюдателей и на загородные участки в ходе выборов мэра, в случае если такой закон будет принят, сообщил РИА Новости член палаты Алексей Венедиктов.
"Если закон будет принят, то в любом случае мы направим наблюдателей от Общественной палаты на эти участки", — сказал Венедиктов РИА Новости.
Ранее он рассказал, что в ходе президентских выборов около 300 тысяч жителей, имеющих регистрацию в Москве, проголосовали за пределами города. Примерно такое же число москвичей, по ожиданиям члена Общественной палаты, могут принять участие в выборах мэра в случае принятия законопроекта.
Ранее Сергей Собянин подписал закон, которым наделил Общественную палату Москвы правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии на выборах. Венедиктов сообщал, что обучение наблюдателей от ОП Москвы на выборы мэра столицы планируют начать в июне.